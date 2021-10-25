Вперше за 30 років: Молдова купила газ не в Росії
Джерело:"Європейська правда"
Уперше за роки незалежності Молдова не купила газ у Росії. Натомість блакитне паливо надходитиме з Польщі через Україну.
Уряд Молдови провів тендер за участю 7 міжнародних компаній. Серед них перемогу здобула польська PGNiG.
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Купуватимуть за ринковою ціною
Транзит блакитного палива з Молдови до Польщі почнуть уже о 6:00 26 жовтня. Ітиме газ через територію України, зокрема через газовий пункт Олексіївка у Чернівецькій області.
Загалом молдовська компанія Energocom закупить у Польщі 1 мільярд кубометрів газу за ринковою ціною.
Для того, щоб підтримувати тиск газу на прийнятному рівні та забезпечити енергетичну безпеку країни, Energocom купував газ за ринковою ціною та за найнижчою ціною, запропонованою під час торгів,
– заявили в МВС Молодови.
З моменту проголошення незалежності Молдова вперше відмовилася від купівлі газу в "Газпрому".
Газова криза в Молдові: головне
- У жовтні 2021 року компанія "Молдовагаз" звернулася до громадян з проханням економити газ у побуті через нестачу палива.
- Причиною цього стало завершення терміну дії договору з "Газпромом". Тому Росія пропонувала Молдові газ за 800 доларів за тисячу кубометрів, що в 4 рази дорожче, ніж у 2020 році.
- До 20 листопада в країні діятиме надзвичайний стан у сфері енергетики. Відповідне рішення схвалив парламент.
- Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця звернулася до українського уряду з проханням допомогти в газовій кризі. Того ж дня РНБО погодилося виділити блакитне паливо для сусідньої країни.
- За даними ЗМІ, "Нафтогаз" надасть Молдові 700 мільйонів кубометрів газу, які Молдова пізніше буде зобов'язана повернути.
- Після затвердження допомоги від України, Росія повністю припинила постачання газу до Молдови.