Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше за 300 років пролунала молитва українською мовою на Великдень. Там святкове богослужіння провела Православна Церква України

Служба Божа відбулась у храмі 16 квітня 2023 року – на Великдень у християн східного обряду. Очолив літургію виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

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Що відомо про богослужіння в Успенському соборі

Служба Божа в Успенському соборі вперше за 300 років на Великдень пролунала українською мовою. Літургію транслювали онлайн. Також, за даними журналісті при вході в собор поліція перевіряла документи та великодні кошики.

Частина богослужіння ПЦУ в Успенському соборі: дивіться відео

За даними журналістів hromadske, богослужіння почалось орієнтовно о 6:30 16 квітня. Орієнтовно о 7:10 отці ПЦУ вже вийшли на вулицю, щоб освятити кошики людей.

Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі "нарешті звучить українська мова",

– зазначили журналісти.

Освячував кошики людям отець Орест. Він розповів, що Воскресіння Христове – це свято перемоги життя над смертю: "Тому ми віримо в перемогу правди над неправдою і добра над злом, що наш незламний народ вистоїть заповідану Богом одну з найвищих цінностей — свободу".



Служба ПЦУ в Успенському соборі



Віряни радіють, що в соборі лунає молитва українською мовою

Коротко про Успенський собор

Успенський собор розташований на території Верхньої Лаври. Він вважається головним соборним храмом Успенської Києво-Печерської лаври.

Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній проводив богослужіння в Успенському соборі на Різдво (7 січня 2023 року – це була перша служба ПЦУ там за 300 років), Водохреще, Благовіщення, Вербну неділю.