Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська
Джерело:"Радіо Свобода"
В Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше за 300 років пролунала молитва українською мовою на Великдень. Там святкове богослужіння провела Православна Церква України
Служба Божа відбулась у храмі 16 квітня 2023 року – на Великдень у християн східного обряду. Очолив літургію виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.
Важливо Великодня служба із Києво-Печерської Лаври: як усе було
Що відомо про богослужіння в Успенському соборі
Служба Божа в Успенському соборі вперше за 300 років на Великдень пролунала українською мовою. Літургію транслювали онлайн. Також, за даними журналісті при вході в собор поліція перевіряла документи та великодні кошики.
Частина богослужіння ПЦУ в Успенському соборі: дивіться відео
За даними журналістів hromadske, богослужіння почалось орієнтовно о 6:30 16 квітня. Орієнтовно о 7:10 отці ПЦУ вже вийшли на вулицю, щоб освятити кошики людей.
Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі "нарешті звучить українська мова",
– зазначили журналісти.
Освячував кошики людям отець Орест. Він розповів, що Воскресіння Христове – це свято перемоги життя над смертю: "Тому ми віримо в перемогу правди над неправдою і добра над злом, що наш незламний народ вистоїть заповідану Богом одну з найвищих цінностей — свободу".
Служба ПЦУ в Успенському соборі
Віряни радіють, що в соборі лунає молитва українською мовою
Коротко про Успенський собор
Успенський собор розташований на території Верхньої Лаври. Він вважається головним соборним храмом Успенської Києво-Печерської лаври.
Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній проводив богослужіння в Успенському соборі на Різдво (7 січня 2023 року – це була перша служба ПЦУ там за 300 років), Водохреще, Благовіщення, Вербну неділю.Зверніть увагу! Успенський собор з 2000 до 31 грудня 2022 року використовувала Українська православна церква московського патріархату. Тільки наприкінці 2022 року оренду з УПЦ МП не продовжили. Саме тому Православна церква України отримала можливість там правити.