Вперше за 50 років: у Каліфорнії випало понад п'ять метрів снігу – вражаючі фото та відео
29 грудня 2021 , 21:54Читать новость на русском
Джерело:CNN
В американському штаті Каліфорнія не припиняє лютувати зима. Останніми днями там випало 5,2 метра снігу.
У місцевому університеті повідомили, що грудень став найбільш сніжним за всю історію спостережень. Востаннє майже такі ж показники вчені зі Сполучених Штатів фіксували в 1970 році.
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У результаті снігопадів стався транспортний колапс:
- закриті автомагістралі;
- скасовані авіарейси.
У Каліфорнії випало понад п'ять метрів снігу / Фото The Union
ДТП у США через крижаний дощ: коротко
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