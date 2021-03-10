Вперше за 70 років: у Чехії зафіксували рекордну смертність

Упродовж січня 2021 року у Чехії зафіксували найвищий з 1950 року показник смертності. У країні пішли з життя 15,9 тисячі жителів.

Голова Чеського статистичного управління Марек Ройчек розповів, що найближчими до теперішніх показників є дані 1970 року. Тоді країна потерпала від великої епідемії так званого гонконзького грипу.

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В абсолютних даних з 1950 року кількість людей, які померли в січні, ніколи не була вищою, ніж цього року,

– наголосив Ройчек.

Від COVID-19 у січні у Чехії померли 4 767 людей.

Найчорнішим днем для країни стало 6 січня. Тоді з життя пішла 571 людина.

Що відбувається з COVID-19 у Чехії

Упродовж 2015 – 2020 років за місяць у Чехії помирали від 9,5 тисячі до 12,4 тисячі людей. Населення країни становить 10,3 мільйона.