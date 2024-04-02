Вперше за час війни: дрони атакували заводи у Татарстані

У Росії заявляють про чергову атаку дронів на заводи, ймовірно, із виробництва "Шахедів". Цього разу нібито атакували Татарстан.

У Росії заявляють, що вперше від початку повномасштабної війни дрони атакували Татарстан. Там повідомляють, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокам'янську, передає 24 Канал.

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Є постраждалі

Російські телеграм-канали пишуть, що приблизно о шостій ранку місцеві чули вибухи на території особливої економічної зони "Алабуга", яка знаходиться під містом. Дісталося заводу та гуртожитку. За попередньою інформацією, 5 людей отримали травми.

Спочатку російські ЗМІ писали про влучання у НПЗ Татарстану, однак згодом виправили інформацію. Російські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, під ударом опинились заводи, які виробляють ударні дрони типу "Шахед".

Пошкодження отримав комплекс із восьми хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році. Один із них ("Герон") значно постраждав.

Росіяни показали кадри із місця влучання.



Наслідки атаки у Татарстані / Фото російських ЗМІ

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що немає серйозних руйнувань. Голова Татарстану повідомив, що технологічний процес заводів не порушено, однак росіяни завжди заявляють подібне.

Момент влучання: дивіться відео

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