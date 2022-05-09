Вперше за десятки років в Одесі немає звичайного для неї руху й флоту, – Зеленський

Зараз через війну в Одесі немає звичайного для неї торговельного флоту вперше за десятки років. Російські окупанти продовжують блокувати нормальне життя міста.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 9 травня, повідомляє 24 канал. Він додав, що голова Європейської ради Шарль Мішель на власні очі бачив життя Одеси в умовах війни.

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Російські окупанти позбавили Одесу звичного життя

Зеленський розповів, що Мішель відвідав Одесу 9 травня. Він на власні очі побачив, що означає заблоковане море.

Вперше за десятки й десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, немає звичайної портової роботи. Напевно цього в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни,

– додав глава держави.

Президент наголосив, що звичайне одеське життя, повʼязане з морем, заблоковане саме Росією.

"І це удар далеко не тільки по Україні. Без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною", – додав Зеленський.

За його словами, політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи та голоду в країнах Африки й Азії.

"Це – прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно – усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну", – заявив президент.

Окрім цього, попри присутність президента Європейської Ради, російські військові знову завдали ракетного удару по Одеській області. Глава держави підсумував, що ось таким є та було завжди справжнє ставлення Росії до Європи, попри заяви у Москві.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: