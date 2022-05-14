Вперше за довгий період із Сєвєродонецька евакуювали 17 осіб, з них троє – діти
Джерело:Сергій Гайдай
Із Сєвєродонецька, що в Луганській області, вперше за довгий час відбулася евакуація мирних людей. Від обстрілів російських загарбників вдалося врятувати 17 людей.
Ми це зробили, – Гайдай
Про успішну евакуацію у соціальних мережах повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив, що евакуація із Сєвєродонецька відбулася вперше за довгий період.
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Очільник Луганської ОВА написав, що із Сєвєродонецька 14 травня були евакуйовані 17 людей. Повідомляється, що троє з них – діти
Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!",
– написав Гайдай.
Він зазначив, що протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною.
Евакуацію з Сєвєродонецька призупинили
- 12 травня очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що евакуацію з міста призупинили.
- Порятунок мирних мешканців був призупинений через обстріли російських військових. Зокрема, окупанти гатили по дорозі, яка веде до Сєвєродонецька.
- За попередніми даними, у місті, інфраструктуру якого росіяни зруйнували на 80%, залишається 15 тисяч жителів.
Останні новини з Луганщини
Сергій Гайдай 13 травня повідомив, що російські загарбники кинули всі зусилля, щоб прорвати українську лінію оборони. Глава Луганської ОВА констатував ускладнення ситуації у регіоні.
Повідомлялося, що ворог перекинув на територію Луганської області величезну кількість військової техніки. Тільки за добу в Луганській області нарахували проходження понад 2 тисяч одиниць ворожої техніки.
Тільки 13 травня у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад росіяни зруйнували 50 будинків. Також у Лисичанську влучили в будівлю заводу. Гайдай повідомляв, що таку кількість будинків Луганщина втрачає щодня.
Протягом доби, 13 травня, українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога на Донбасі. Військовослужбовці угруповання ООС знищили:
- 5 танків;
- 5 артилерійських систем;
- 6 одиниць бойової броньованої техніки;
- 7 ворожих автомобілів;
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