Вперше за довгий період із Сєвєродонецька евакуювали 17 осіб, з них троє – діти

Із Сєвєродонецька, що в Луганській області, вперше за довгий час відбулася евакуація мирних людей. Від обстрілів російських загарбників вдалося врятувати 17 людей.

Ми це зробили, – Гайдай

Про успішну евакуацію у соціальних мережах повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив, що евакуація із Сєвєродонецька відбулася вперше за довгий період.

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Очільник Луганської ОВА написав, що із Сєвєродонецька 14 травня були евакуйовані 17 людей. Повідомляється, що троє з них – діти

Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!",

– написав Гайдай.

Він зазначив, що протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною.

Евакуацію з Сєвєродонецька призупинили

12 травня очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що евакуацію з міста призупинили.

Порятунок мирних мешканців був призупинений через обстріли російських військових. Зокрема, окупанти гатили по дорозі, яка веде до Сєвєродонецька.

За попередніми даними, у місті, інфраструктуру якого росіяни зруйнували на 80%, залишається 15 тисяч жителів.

Останні новини з Луганщини

Сергій Гайдай 13 травня повідомив, що російські загарбники кинули всі зусилля, щоб прорвати українську лінію оборони. Глава Луганської ОВА констатував ускладнення ситуації у регіоні.

Повідомлялося, що ворог перекинув на територію Луганської області величезну кількість військової техніки. Тільки за добу в Луганській області нарахували проходження понад 2 тисяч одиниць ворожої техніки.

Тільки 13 травня у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад росіяни зруйнували 50 будинків. Також у Лисичанську влучили в будівлю заводу. Гайдай повідомляв, що таку кількість будинків Луганщина втрачає щодня.

Протягом доби, 13 травня, українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога на Донбасі. Військовослужбовці угруповання ООС знищили:

5 танків;

5 артилерійських систем;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

7 ворожих автомобілів;

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