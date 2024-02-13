Уперше за 2 роки з Авдіївки вивели деякі підрозділи 110 ОМБр: зайшло потужне підкріплення
Україна вперше за майже два роки вивела з Авдіївки деякі підрозділи 110 окремої механізованої бригади. Їх замінили інші підрозділи Збройних Сил України.
Начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповів в ефірі "Свобода.Ранок", що сам підрозділ наразі не має ресурсів, щоб втримати місто. Проте додав, що з приходом підтримки військовим "стало трохи спокійніше", пише 24 Канал.
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Що відомо про виведення деяких підрозділів 110 бригади
Іван Сєкач розповів, що 110 окрема механізована бригада воює на цьому напрямку з березня 2022 року. Тобто майже 2 роки.
У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, та приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110-ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла,
– заявив Сєкач.
Що відбувається в Авдіївці
Наразі в Авдіївці на Донеччині тривають бої за місто. Російські загарбники намагаються лізти та перерізати лінії постачання, хоча там є інші варіанти.
Іван Сєкач підтвердив, що росіяни намагаються захопити населений пункт. До того ж вони мають чітке завдання – взяти Авдіївку до президентських виборів у Росії, які мають відбутися в березні 2024 року. І для цього використовують усі можливі способи та ресурси, щоб виконати завдання. Вороги не зважають на втрати.
У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно,
– заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади.
Він додав, що буквально нещодавно окупанти лізли по каналізаційній трубі, яка йшла до міста.
Що відбувається в Авдіївці: дивіться карту DeepState
Яка ситуація в районі Авдіївки
- Генштаб ЗСУ вранці 13 лютого повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ далі стримують ворога, хоч росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки, ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.
- Британська розвідка наприкінці січня написала, що Авдіївка протягом наступних тижнів залишатиметься під контролем України.
- Ветеран та військовий аналітик Євген Дикий заявив, що певних успіхів в Авдіївці росіяни таки досягають. Зокрема, вони просуваються до єдиної траси, яка сполучає Авдіївку з тилами.
- Дикий пояснив, що росіяни всього за кілометр від траси. Якщо вони вийдуть до траси, то "варіантів не залишиться – гарнізон муситиме відійти. Я абсолютно впевнений, що ніхто не залишатиме гарнізон в оточенні. Але поки гарнізон не просто тримається, а й ефективно здійснює свою місію".