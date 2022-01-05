Вперше за роки війни: представник ЄС Боррель та Кулеба вирушили у Станицю Луганську
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба вирушив на лінію розмежування у Станицю Луганську разом з Жозепом Боррелем. Це перший візит високого представника ЄС на Донбас за усі роки російської агресії.
Міністр закордонних справ України наголосив на важливості цієї поїздки. Мовиться не лише про безпеку України, а всієї Європи.
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"Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", – зазначив Кулеба.
Кулеба та Боррель вилетіли на Луганщину / Фото з твітера Матті Маасікаса
Речник Кулеби Георгій Тихий опублікував відео з гелікоптеру.
Кулеба та Боррель вирушили на Луганщину: дивіться відеоДо слова. Спільний візит в Україну планують міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини.
Візит Борреля в Україну: головне
- Представник ЄС прибув в Україну у ніч на 5 січня.
- Напередодні візиту Боррель пригрозив Росії – запевнив, що Євросоюз діятиме рішучіше, якщо вона здійснить нові атаки.
- Наприкінці поїздки глава європейської дипломатії зустрінеться у Києві з представниками української влади.
Повний текст публікації Дмитра Кулеби:
В гелікоптері з Жозепом Боррелем, вилітаємо на Луганщину. Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв'язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі.