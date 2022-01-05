Вперше за роки війни: представник ЄС Боррель та Кулеба вирушили у Станицю Луганську

Дмитро Кулеба вирушив на лінію розмежування у Станицю Луганську разом з Жозепом Боррелем. Це перший візит високого представника ЄС на Донбас за усі роки російської агресії.

Міністр закордонних справ України наголосив на важливості цієї поїздки. Мовиться не лише про безпеку України, а всієї Європи.

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"Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", – зазначив Кулеба.



Кулеба та Боррель вилетіли на Луганщину / Фото з твітера Матті Маасікаса

Речник Кулеби Георгій Тихий опублікував відео з гелікоптеру.

Кулеба та Боррель вирушили на Луганщину: дивіться відео

Візит Борреля в Україну: головне

Представник ЄС прибув в Україну у ніч на 5 січня.

Напередодні візиту Боррель пригрозив Росії – запевнив, що Євросоюз діятиме рішучіше, якщо вона здійснить нові атаки.

Наприкінці поїздки глава європейської дипломатії зустрінеться у Києві з представниками української влади.

Спільний візит в Україну планують міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини.

Повний текст публікації Дмитра Кулеби:

В гелікоптері з Жозепом Боррелем, вилітаємо на Луганщину. Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв'язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі.