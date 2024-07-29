Вперше за тривалий час: 30 липня в Україні взагалі не планують відключати світло

У вівторок 30 липня застосування графіків відключення світла не заплановані. Це вперше за довгий час.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Так, вівторок має пройти без відключень світла.

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Вівторок, 30 липня, має пройти без відключень світла

30 липня: обмеження світла не заплановані. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок (30 липня – 24 Канал) має пройти без відключень електрики,

– ідеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що у разі змін ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.

В компанії нагадали, що сьогодні, 29 липня, з 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.