Вперше запрацював життєво необхідний коридор, – Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

Із оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі почали вивозити цивільних людей. Цей коридор є життєво необхідним.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що така подія там сталося вперше від початку вторгнення. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави 1 травня.

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Працювали над цим кожен день

Він сказав, що не було жодного дня, коли влада не намагалася знайти рішення для порятунку людей. Слід зауважити, що всі вони майже два місяці були змушені ховатися в укриттях цього підприємства.

Вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території,

– сказав президент.

Першими звідти виводять дітей і жінок. Глава держави додав, що частина евакуйованих прибудуть до Запоріжжя вже завтра зранку. Такий тривалий час у дорозі зумовлений труднощами процесу.

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Головне про евакуацію з "Азовсталі"

Загалом на території заводу перебували більше тисячі цивільних. Серед них були жінки, діти й навіть немовлята. Ситуація ставала дедалі складнішою, оскільки відчувалася різка нестача їжі та води.

Оскільки російські війська постійно бомбардували та обстрілювали територію підприємства, люди ніколи не могли вийти з підвалів. Нещодавно ворожа авіація скинула бомбу саме в місце, де було сховище зі шпиталем. Як наслідок, завалилося одне з укриттів, де були цивільні.

30 квітня стало відомо, що там приблизно об 11 годині ранку почалося затишшя. Бійці полку "Азов" одразу почали операцію порятунку. Вони діставали десятки людей з-під завалів. Тоді водночас мовилося вже й про початок евакуації.

Коли було перше офіційне підтвердження

Вперше влада це офіційно підтвердила вже наступного дня. Президент спершу зробив коротку публікацію про це у соцмережах. Одразу після цього з'явилося звернення евакуацію прокоментували член переговорної делегації від України Давид Арахамія та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Вони сказали, що це була одна з найважчих гуманітарних операцій від початку вторгнення. Також пояснили, що влада майже нічого про це не говорила, щоб не зашкодити процесу вивезення людей.

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До операції евакуації залучені представники Організації об'єднаних націй. Також там працюють представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.