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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Вперше на важкодоступний острів вакцину доставили дроном

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      Вакцину доставили дроном
      Вакцину доставили дроном / unicef.org

      Дитина на невеликому острові в Тихому океані стала першою, кому доставили вакцину комерційним безпілотником.

      Про це повідомляє ЮНІСЕФ. 

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      Політ дрона організувала ЮНІСЕФ. Апарат пролетів близько 40 кілометрів через гористу місцевість в тихоокеанській країні Вануату. Зазвичай потрібно багато часу, аби перетнути цю територію пішки. Допомогу отримала 1-місячна дитина Джой Навай.


      Острів Вануату 

      Близько 20% дітей у Вануату не отримають важливі для життєдіяльності вакцини, тому що доставити їх туди дуже важко. У ЮНІСЕФ сподіваються, що доставка вакцин дронами у майбутньому полегшить вакцинацію у важкодоступних регіонах.

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      Теги: Здоров'я Медицина Вакцина Лікування
      Джерело: Здоров'я 24
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