Вперше на важкодоступний острів вакцину доставили дроном
Дитина на невеликому острові в Тихому океані стала першою, кому доставили вакцину комерційним безпілотником.
Про це повідомляє ЮНІСЕФ.
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Політ дрона організувала ЮНІСЕФ. Апарат пролетів близько 40 кілометрів через гористу місцевість в тихоокеанській країні Вануату. Зазвичай потрібно багато часу, аби перетнути цю територію пішки. Допомогу отримала 1-місячна дитина Джой Навай.
Острів Вануату
Близько 20% дітей у Вануату не отримають важливі для життєдіяльності вакцини, тому що доставити їх туди дуже важко. У ЮНІСЕФ сподіваються, що доставка вакцин дронами у майбутньому полегшить вакцинацію у важкодоступних регіонах.
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