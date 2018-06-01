Вперше після операції Меланія Трамп звернулась до журналістів: деталі

Перша леді США Меланія Трамп має чималу симпатію та підтримку серед американців. Тому люди з тривогою сприйняли інформацію про госпіталізацію дружини глави Білого дому. Однак після курсу реабілітації Меланія Трамп повернулась до президентської резиденції та вперше звернулась до журналістів.

15 травня у ЗМІ з'явилась інформація, що Меланія Трамп потрапила до лікарні. 48-річна перша леді перенесла операцію на нирках і проходила реабілітацію. Дональд Трамп у соціальній мережі зазначив, що процедура пройшла успішно, тому його дружина повернулась до Білого дому.

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Після 2 тижнів мовчання Меланія Трамп звернулась до журналістів, які давали хибну інформацію щодо місця її перебування та вдавались до спекуляцій щодо її самопочуття.

Я бачу, що ЗМІ працюють понаднормово, спекулюючи на тему того, де я перебуваю і чим займаюся. Будьте впевнені, я тут, в Білому домі, з моєю родиною. Почуваюсь чудово і важко працюю на благо дітей і всього американського народу,

– написала Меланія Трамп.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) 30 травня 2018 р.

Зазначимо, що кілька днів тому у західних ЗМІ з'явились припущення, чому перша леді США не з'являється на публіці. Одні журналісти говорили, що операція Меланії Трамп могла бути з ускладненнями, інші стверджували, що непрості стосунки жінки з Дональдом Трампом є причиною усамітнення та прагнення не повертатись до Білого дому. Такі припущення журналістів обурили першу леді, відтак вона вирішила звернутись до представників ЗМІ.