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Вперше в історії жінка виграла навколосвітню регату

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Шкіпер Венді Так
Шкіпер Венді Так / ВВС

Шкіпер Венді Так стала першою у світі жінкою, яка перемогла у навколосвітній вітрильній регаті. Змагання тривали майже рік.

Про це пише ВВС.

53-річна австралійка розповіла, що пишається своєю перемогою.

Я дуже не люблю, коли заводять цю розмову про жінок. Я просто роблю свою справу, але я пишаюся тим, що ми зробили,
– сказала Венді Так.

Другою фінішувала яхта 25-річної британки Ніккі Хендерсон.

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Всього в регаті брали участь 712 осіб. Вони на 12 яхтах вирушили з Ліверпуля у навколосвітнє плавання.

За правилами регати Clipper Round the World Yacht Race в гонці беруть участь команди аматорів, але керувати яхтою повинен професійний яхтовий шкіпер.

Шлях учасників регати проходив в тому числі повз Уругвау, ПАР, Китай і Північну Ірландію.

Вперше регата Clipper Round the World Yacht Race пройшла в 1996 році. Відтоді змагання проводять кожні два – чотири роки

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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