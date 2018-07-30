Вперше в історії жінка виграла навколосвітню регату

Шкіпер Венді Так стала першою у світі жінкою, яка перемогла у навколосвітній вітрильній регаті. Змагання тривали майже рік.

Про це пише ВВС.

53-річна австралійка розповіла, що пишається своєю перемогою.

Я дуже не люблю, коли заводять цю розмову про жінок. Я просто роблю свою справу, але я пишаюся тим, що ми зробили,

– сказала Венді Так.

Другою фінішувала яхта 25-річної британки Ніккі Хендерсон.

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Всього в регаті брали участь 712 осіб. Вони на 12 яхтах вирушили з Ліверпуля у навколосвітнє плавання.

За правилами регати Clipper Round the World Yacht Race в гонці беруть участь команди аматорів, але керувати яхтою повинен професійний яхтовий шкіпер.

Шлях учасників регати проходив в тому числі повз Уругвау, ПАР, Китай і Північну Ірландію.

Вперше регата Clipper Round the World Yacht Race пройшла в 1996 році. Відтоді змагання проводять кожні два – чотири роки