Вперше в історії жінка виграла навколосвітню регату
Шкіпер Венді Так стала першою у світі жінкою, яка перемогла у навколосвітній вітрильній регаті. Змагання тривали майже рік.
Про це пише ВВС.
53-річна австралійка розповіла, що пишається своєю перемогою.
Я дуже не люблю, коли заводять цю розмову про жінок. Я просто роблю свою справу, але я пишаюся тим, що ми зробили,
– сказала Венді Так.
Другою фінішувала яхта 25-річної британки Ніккі Хендерсон.
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Всього в регаті брали участь 712 осіб. Вони на 12 яхтах вирушили з Ліверпуля у навколосвітнє плавання.
За правилами регати Clipper Round the World Yacht Race в гонці беруть участь команди аматорів, але керувати яхтою повинен професійний яхтовий шкіпер.
Шлях учасників регати проходив в тому числі повз Уругвау, ПАР, Китай і Північну Ірландію.
Вперше регата Clipper Round the World Yacht Race пройшла в 1996 році. Відтоді змагання проводять кожні два – чотири роки