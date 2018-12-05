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      Вперше з 2008 року жоден з українців не потрапив в заявку основної сітки Australian Open

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      Сергій Стаховський
      Сергій Стаховський / btu.org.ua

      104 тенісиста забезпечили собі місця в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії-2019 (Australian Open).

      Згідно з даними в світовій класифікації на 3 грудня, 101 гравець безпосередньо пройшов в основу турніру в Мельбурні. Троє тенісистів скористалися захищеним рейтингом: Енді Маррей (2), Янко Тіпсаревич (88) і Стів Дарсіс (90).

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      У альтернативний список з українців входить Сергій Стаховський (134). Змагання в кваліфікації стартують 8 січня, а боротьба в основній сітці розпочнеться 14 січня.

      В останній раз в основі Australian Open не зіграв жоден з українських тенісистів ще в 2008 році. У тому сезоні Стаховський зазнав поразки на старті кваліфікації, а Долгополов – у фіналі відбіркового етапу.

      Серед українок відповідно до рейтингу за 3 грудня, який є відсіченням в основну сітку Australian Open-2019, в Мельбурні зіграють чотири наші тенісистки: Еліна Світоліна (4), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремська (58) і Катерина Козлова (97).

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      Нагадаємо, що Олександр Долгополов через травму не виступав в турі з травня і зараз займає 300-й рядок у рейтингу, а Ілля Марченко, який після операції виступив в цьому році на 12 турнірах і в Кубку Девіса, за підсумками сезону виявився за межами топ-600.

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      Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський Олександр Долгополов Еліна Світоліна Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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