Впевнений на 100%, що Україна поверне Крим у 2024 році, – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров упевнений у тому, що Україна зможе визволити тимчасово окупований Крим з рук загарбників уже наступного року.

Про це міністр повідомив у інтерв'ю Bild. За його словами, він "впевнений на 100%", адже це стратегічна ціль України.

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Це наша стратегічна ціль. Росія на темному боці світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо,

– сказав Умєров.

Доповнення. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк, який був присутній під час інтерв'ю міністра для BILD, переконує, що слова Умєрова перекрутили. Мовляв, міністр і дійсно говорив про звільнення півострова, але не вказував часових рамок.

Він не стверджував, що деокупація відбудеться саме наступного року. Ба більше, міністр уникав будь-яких прогнозів щодо звільнення, хоча журналісти намагалися отримати їх від нього,

– зазначив Павлюк.

Так, за словами речника Міноборони, Умєров лише чітко зазначив: "Крим буде звільнено 100%. Це наша стратегічна мета".

Допомога від США

Міністр оборони також наголосив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.

"Я не думаю, що США йдуть. Обидві сторони в Конгресі підтримали Україну. Вони розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість, що ми зможемо дотримуватися нашого планування", – додав глава відомства.

Повернення Криму: актуально про головне

Українська влада неодноразово наголошувала, що війна не закінчиться доти, доки Україна не поверне Крим.

Останній рік на захопленому росіянами півострові особливо неспокійно.

Так, минулої ночі, 20 грудня, українські військові відпрацювали по центру далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії в Криму.

Було вражено військову частину. Внаслідок атак на два об'єкти був поранений співробітник прикордонної служби ФСБ, пошкоджена техніка та антена супутникового зв'язку.

. У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України лише у січні 2024 року.