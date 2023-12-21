Впевнений на 100%, що Україна поверне Крим у 2024 році, – Умєров

21 грудня 2023, 12:26
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Джерело:

Bild

Міністр оборони Рустем Умєров упевнений у тому, що Україна зможе визволити тимчасово окупований Крим з рук загарбників уже наступного року.

Про це міністр повідомив у інтерв'ю Bild. За його словами, він "впевнений на 100%", адже це стратегічна ціль України. 

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Це наша стратегічна ціль. Росія на темному боці світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо,
– сказав Умєров.

Доповнення. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк, який був присутній під час інтерв'ю міністра для BILD,  переконує, що слова Умєрова перекрутили. Мовляв, міністр і дійсно говорив про звільнення півострова, але не вказував часових рамок.

Він не стверджував, що деокупація відбудеться саме наступного року. Ба більше, міністр уникав будь-яких прогнозів щодо звільнення, хоча журналісти намагалися отримати їх від нього,
– зазначив Павлюк.

Так, за словами речника Міноборони, Умєров лише чітко зазначив: "Крим буде звільнено 100%. Це наша стратегічна мета".

Допомога від США

Міністр оборони також наголосив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.

"Я не думаю, що США йдуть. Обидві сторони в Конгресі підтримали Україну. Вони розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість, що ми зможемо дотримуватися нашого планування", – додав глава відомства.

Довідка. У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України лише у січні 2024 року.

Повернення Криму: актуально про головне 

  • Українська влада неодноразово наголошувала, що війна не закінчиться доти, доки Україна не поверне Крим. 
  • Останній рік на захопленому росіянами півострові особливо неспокійно. 
  • Так, минулої ночі, 20 грудня, українські військові відпрацювали по центру далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії в Криму. 
  • Було вражено військову частину. Внаслідок атак на два об'єкти був поранений співробітник прикордонної служби ФСБ, пошкоджена техніка та антена супутникового зв'язку.

Автор: Анастасія Лукашевська