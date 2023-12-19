Впевнений, що США нас не зрадять, – Зеленський

Володимир Зеленський під час пресконференції відповів на питання, що стосується допомоги від західних партнерів. Зокрема, від США. Він переконаний, що Сполучені Штати не зрадять Україну.

Глава держави відповів на питання про скорочення військової допомоги для України. Він наголосив, що впевнений у тому, що США не покинуть нашу країну у протистоянні російській агресії, передає 24 Канал.

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США не зрадять Україну

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим, я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і що те, про що ми домовились зі США, буде виконано, повністю,

– наголосив він.

Главу держави також спитали, коли варто очікувати на виділення фінансової допомоги для України. Він заявив, що "дуже скоро".

Володимир Зеленський констатував, що допомога від США – дуже потужна цифра, над якою працює Україна. І наші американські партнери повинні знати, що наша держава очікує на цю допомогу. У США знають деталі та те, для чого нам потрібні кошти та як вони вплинуть на перебіг війни.

Також главу держави спитали про ймовірний прихід до влади у США Дональда Трампа. Володимир Зеленський зазначив, що він інша людина. І що не впевнений, що щодо України політика зміниться. Водночас потрібно тверезо дивитися на це, адже будь-який лідер має вплив на свою країну. Зокрема після того, як його обрали.