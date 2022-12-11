Чи зменшаться обстріли: у Повітряних силах прокоментували вибухи на російських аеродромах

На російських аеродромах, бе базуються бомбардувальники, лунали вибухи. Попри це повітряний терор не припиняється.

Про це для 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що по Україні б'ють не лише стратегічною авіацією.

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"Є й дальня авіація. Штурмова авіація й винищувачі завдають ударів ближче до лінії бойового зіткнення. На Донецькому напрямку авіація противника працює щодня. Крім цього, завдають ударів й керованими ракетами", – розповів Ігнат

Неважливо, звідки випускають ракету

За словами речника Повітряних сил, росіяни могли забрати бомбардувальники з тих аеродромів, де відбулася "бавовна". Їх розосередили на інші аеродроми, щоб на об'єктах не було великого скупчення техніки.

Це серйозний психологічний фактор, бо в Росії військові та цивільні розуміють, що у далеких регіонах може бути невдача. Це серйозно впливає на подальші дії,

– сказав Ігнат.

Він додав, що розосередження літаків не впливає на складнощі для систем ППО. Як зазначив речник, кожна ракета запрограмована перед польотом й немає значення, з якої платформи її випустили.

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