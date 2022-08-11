Резніков пояснив, чому підрив мосту з Криму не вплинув би на хід війни

російські вбивці мостом з Криму у перші дні повномасштабного вторгнення потрапили на Херсонщину. Питання, чому переправу не підірвали, обговорювали на засіданні профільного парламентського комітету.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що розмінування чи замінування не належить до компетенцій цивільної влади.

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"Я був на ньому разом із генералом Залужним, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Наші військові пояснили, що після перемоги проведуть відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то їх точно притягнуть до відповідальності", – пояснив міністр.

Триває розслідування

За словами Резнікова, наразі Міноборони не впливатиме на розслідування, оскільки найголовнішим завданням України є перемога у війні. Військові зацікавлені, щоб з'ясувати, що сталося насправді з переправою у Чонгарі та розмінуванням мостів на Херсонщині. Факти про це наразі фіксує Служба безпеки та контррозвідка.

"Ще раз повторюю: чи мала місце диверсія, чи було шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки та оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок", – сказав міністр.

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Аргументи від військових

Резніков закликав насамперед дослухатися до військових. Вони знають, чи насправді необхідний був підрив мосту у Чонгарі.

Усі, хто кричить "Все пропало, міст не підірвали!", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку,

– зазначив міністр.

Ситуація з наступом на Київ

Резніков пояснив, що такі аргументи почув від одного з військових генералів. Міністр додав, що на початку нового вторгнення російський БТР заїхав до Києва, а бурятські танки стояли біля Броварів. Тоді, як зазначив Резніков, не стояло питання, що треба підірвати міст Метро.

"Але що б сьогодні суспільство говорило?! "Навіщо підірвали мости? Немає мостів через Дніпро!"? Логіка така", – сказав Резніков.

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