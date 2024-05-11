Сили оборони відповіли, чи є ознаки нового наступу Росії на Півдні

Наступ російських окупантів на півночі Харківської області не вплинув на ситуацію на південному фронті. Сили оборони Півдня розповіли про те, що відбувається на цих напрямах та прокоментували, чи є ознаки формувань нових наступальних груп ворога.

Начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону сказав, що на Півдні наразі немає ознак нового наступу. Про це пише 24 Канал.

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Яка ситуація на південних напрямках

За словами Плетенчука, наступ ворога на Харківщині ніяк не вплинув на ситуацію на південному фронті.

Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (в Харківській області, – ред.), то на півдні таких ознак немає,

– зазначив він.

Ворог щодня робить спроби штурмів на південних напрямках, однак наразі їхня інтенсивність не змінилася. Загалом, за минулу добу в операційній зоні ОК "Південь" ворог здійснив 14 штурмів, здебільшого у Запорізькій області – Роботине та Старомайорське.

Також ворог здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок. Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига,

– додав Плетенчук.

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