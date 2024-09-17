Боєць ЗСУ відповів, як на фронт вплинула Курська операція

Операція Сил оборони України у Курській області досі триває доволі успішно. Росіянам доводиться змінювати свій план щодо наступальних дій, аби стримати ЗСУ там.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зазначивши, що Курська операція впливає не лише на військові чинники ведення бойових дій, але й на самих бійців. Він підкреслив, що це підіймає морально-психологічний дух у ЗСУ.

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Наслідки операції у Курській області

Володимир Назаренко зауважив, що Росіяни мають значно більші ресурси для ведення війни, ніж Україна. Відчутна перевага у кількості боєприпасів та особового складу.

Вони можуть собі дозволити ті втрати, які зазнають. Це відчутно, адже для росіян жива сила ніколи не була особливим дефіцитом. Однак, попри це, важливо, щоб ворог був змушений знімати із напрямків на сході та півдні свої батальйони, полки та дивізії,

– наголосив офіцер.

Він пояснив, що це важливо, адже всі ці військові угрупування мали певну взаємодію та злагодженість на території України. Переміщення їх у Курську область зменшує кількість боєздатних підрозділів, які могли б штурмувати позиції Сил оборони.

Зверніть увагу! Російські війська на одній з ділянок Курської області опинилися в оточенні. Зараз тривають активні бойові дії, де ситуація постійно змінюється. Росіяни намагаються контратакувати, деякі населені пункти на Курщині переходять з рук в руки. Аналітик Роман Погорілий зазначив, що кількість російських військових в оточенні поки невідома, однак важливо, щоб їм не вдалось вирватися.

Назаренко додав, що мета українських підрозділів – знищувати окупантів і берегти життя кожного українського солдата.