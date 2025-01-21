На руку Україні: Трамп може вдатися до певних дій, щоб змусити Росію до переговорів

Внутрішні кризи та міжнародний тиск здатні змусити Росію залишити окуповані землі України. Штати мають достатньо економічного впливу, щоб змусити Росію піти на переговори.

Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що технологічна залежність Росії від Китаю дуже велика. Раніше цим спекулював Владімір Путін, коли звертався до попередньої адміністрації США, мовляв: "Дайте мені Україну, а я буду вашим союзником у майбутній війні проти Китаю."

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"А тепер Трамп спитає: а чим ти збираєшся воювати проти Китаю? Танками, яких не існує, чи технологіями, які вже відстали від Китаю? Це теж один із аргументів, які не дозволять Росії отримати важелі тиску на Трампа", – зазначив Тарас Загородній.

Він додав, що вперше за 70 років росіяни фактично відсутні на Близькому Сході, після того як їх витіснили із Сирії. Вони більше не можуть погрожувати Ізраїлю чи тиснути на американців. Усі ці фактори разом матимуть вплив.

Чи буде тиск на Китай

"Ну, звичайно, буде. Введуть мита, згадають про коронавірус. Трамп, імовірно, виходитиме з усіх міжнародних структур, які контролюють Китай, щоб їх не фінансувати. Тиск здійснюватиметься різними способами", – сказав Тарас Загородній.

Він додав, що заяви про Панаму, Гренландію й Канаду – це початкові кроки тиску на Китай. Цим країнам дається час вирішити питання проникнення китайського капіталу на їхню територію. Якщо вони цього не зроблять, США застосують інші, більш жорсткі методи.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп висловлював зацікавленість у приєднанні Гренландії, поверненні контролю над Панамським каналом та жартував про Канаду як 51-й штат США. Він наголошував на стратегічному значенні цих територій для економічної безпеки США.

"Звісно Трамп розповідатиме, що має гарні стосунки з усіма – це нормальна дипломатія. Трамп дуже сильний перемовник і ніколи не розкриватиме всі важелі впливу. Ті тенденції захисту національних інтересів США, які він втілює, працюють на руку Україні. Наприклад, зниження цін на нафту чи конфлікт Росії в енергетичній сфері – усе це послаблює позиції Росії. У них немає чим торгувати", – зазначив Тарас Загородній.

Росія втрачає вплив

Він пояснив, що Путін зробив безглузду помилку, коли публічно оголосив свою переговорну позицію, фактично розкривши всі свої карти.

Він заявив, що Україна має залишити Запоріжжя, Херсон і Донецьку область, відмовитися від вступу в НАТО – і лише тоді припиниться вогонь. Більше того, він вимагає, щоб США визнали ці області російськими, а НАТО демонтувало свою військову інфраструктуру у Східній Європі. Чув навіть, що Росія наполягатиме на виході Фінляндії та Швеції з НАТО,

– пояснив Тарас Загородній.

На його думку, Трамп оцінює ситуацію інакше, зокрема, чи є у Росії ресурси. Картина для Путіна виглядає невтішною: його вигнали із Сирії, на Близькому Сході він втратив вплив, а на російській території вже розташовані іноземні війська.

Конфлікт планів Путіна і Трампа

Тарас Загородній зазначив, що Трамп не хоче виглядати слабаком, він прагне бути миротворцем. Його миротворчість виглядає так: зупиняємо бойові дії по лінії розмежування, починаємо переговори, доходимо до домовленостей. Далі він наголошує, що це більше ніколи не повинно повторитися.

Це суперечить позиції Путіна, який хоче знищити Україну як державу й вирішити "українське питання" раз і назавжди. Путін не може зупинити війну, адже його економіка повністю залежить від військових дій. Він продовжуватиме наполягати на своєму,

– зазначив Тарас Загородній.

Він додав, що тут для України відкривається вікно можливостей. Росія наполягатиме на своїх вимогах, але США стане зрозуміло, що росіяни самі не знають, чого хочуть.

"Далі звертаємося до "Плану Помпео" і аналізуємо, що там написано. Це має бути нашим орієнтиром. Питання "пожертвувати чи не пожертвувати" – це лірика. Ми маємо діяти відповідно до інтересів, ресурсів і розуміння Трампа, що головною людиною у світі є він, а не Путін", – пояснив Тарас Загородній.

Враховують інтереси сильних

Він також зазначив, що ми повинні підтримувати питання, зокрема своїм озброєнням, знищувати матеріально-технічне забезпечення ворога, руйнувати їхню нафтогазову інфраструктуру та заважати розвитку їхньої нафтової промисловості.

"Це теж в інтересах Трампа, адже для США вигідно, щоб російська нафта втрачала конкурентоспроможність. Це обмежує її експорт, зокрема до Китаю. Для американців це важливо. При певних обставинах Україна взагалі може повернути кордони 1991 року не військовим, а військово-політичним шляхом. Росія може зіткнутися з такою внутрішньою нестабільністю, що буде змушена залишити наші території. Час працює на це", – пояснив Тарас Загородній.

Він припустив, що Трамп, можливо, завдасть Путіну "легкого удару" у виховних цілях. Наприклад, посилить санкції на нафтовий і газовий сектор. Це може завдати Росії таких ударів, що почнеться сценарій, подібний до розпаду СРСР. Тарас Загородній зазначив, що Україна повинна активно працювати в цьому напрямку, а не роздумувати, чи враховує Трамп українські інтереси.

"Враховуються інтереси сильних – тих, хто може постояти за себе. І тоді нас підтримуватимуть, тому що будуть змушені це робити", – підсумував політолог.