Впродовж 16 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження. Йдеться про графіки погодинних відключень.

Про введення графіків погодинних відключень електроенергії повідомили в Укренерго. Зауважимо, що подібні заходи є необхідними на тлі збільшення російських атак по українській енергетиці протягом останнього часу.

Дивіться також На Львівщині попереджають про можливість відсутності водопостачання: у чому причина

По Україні вводять погодинні відключення світла

З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ),

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Водночас відомо, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

У чому причина таких обмежень

Як пояснили в Укренерго, причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Адже потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Зокрема, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Зауважимо також, що з 19:25 до 22:00 сьогодні, 15 травня, "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

У Києві, Львові та низці областей екстренні відключення