ВПС США розробили систему безпілотників спеціально для потреб України, – Пентагон

21 квітня 2022 , 23:01
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Джерело:

CNN

Джон Кірбі – представник Пентагону – заявив, що ВПС США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost. Вони з'явилися у відповідь на українські вимоги.

Вже відомо, що 121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги, яку США направлять в Україну. За словами Кірбі, безпілотники потребуватимуть певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА.

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Наразі Міноборони США вже співпрацює по цьому питанню з українськими військовими.

Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги. Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade – аналогічні можливості, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost,
– наголосив Кірбі.

Байден заявив про новий пакет допомоги

  • Джо Байден 21 квітня заявив, що Штати нададуть Україні військову зброю на 800 мільйонів доларів.
  • Окрім того, країна не планує зупинятися на цьому. Президент наголосив, що США зможуть допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.
  • Також Байден анонсував виділення 500 мільйонів доларів на підтримку української економіки.

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Автор: Мар'яна Бекало