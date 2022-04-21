ВПС США розробили систему безпілотників спеціально для потреб України, – Пентагон

Джон Кірбі – представник Пентагону – заявив, що ВПС США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost. Вони з'явилися у відповідь на українські вимоги.

Вже відомо, що 121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги, яку США направлять в Україну. За словами Кірбі, безпілотники потребуватимуть певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА.

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Наразі Міноборони США вже співпрацює по цьому питанню з українськими військовими.

Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги. Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade – аналогічні можливості, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost,

– наголосив Кірбі.

Байден заявив про новий пакет допомоги

Джо Байден 21 квітня заявив, що Штати нададуть Україні військову зброю на 800 мільйонів доларів.

Окрім того, країна не планує зупинятися на цьому. Президент наголосив, що США зможуть допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.

Також Байден анонсував виділення 500 мільйонів доларів на підтримку української економіки.

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