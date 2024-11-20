Зрадників України позбавлять державних нагород: парламент ухвалив закон

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який позбавлятиме державних нагород зрадників і колаборантів. Відтепер звання Героїв України не будуть носити особи, які сприяли російській агресії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада ухвалила законопроєкт про позбавлення державних нагород

Железняк повідомив, що на засіданні 20 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Відповідний документ ухвалили в цілому, "за" проголосували 283 народних депутати.



Як проголосували нардепи / Фото: Ярослав Железняк

Відомо, що законопроєкт регулює конфіскацію державних нагород у людей, які популяризують або пропагують, а також виправдовують війну в Україні, тимчасову окупацію територій та російську агресію.

Мовиться також про засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, а також за злочини проти основ нацбезпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Відповідно до тексту законопроєкту, забирати державні нагороди зможуть за рішенням суду. Разом із вилученням нагороди колишні володарі втрачатимуть усі пільги.

Представники Руху ЧЕСНО додали, що давно виступали за розроблення механізму позбавлення державних нагород, адже чимало фігурантів Реєстру зрадників досі мають державні нагороди. Зокрема, державну нагороду та звання Героя України має один із лідерів забороненої партії ОПЗЖ – Юрій Бойко. Також орденами державного значення були нагороджені й інші зрадники України: Ілля Кива, Микола Азаров, Віктор Медведчук тощо.