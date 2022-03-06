Вранці на Харківщині знищили ворожий літак, – Синєгубов
Олег Синєгубов повідомив, що вранці 6 березня на Харківщині українські захисники знищили ворожий літак. Наразі очікують підтвердження від військових.
Росіяни постійно обстрілюють Харківщину, однак Збройні сили завдають ворогу ударів у відповідь. Про поточну ситуацію в області в ефірі одного з телеканалів розповів голова ОВА Олег Синєгубов, пише 24 канал.
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Українці збили ворожий літак
За нашою інформацією, вранці було знищено ворожий літак,
– заявив Синєгубов.
Він додав, що наразі у Харкові очікують на офіційне підтвердження цієї інформації військовими.
До слова, глава ОВА наголосив, що наземну боротьбу у Харківській області ворог вже програв.
Втрати росіян від початку війни
Від початку війни українські захисники знешкодили понад 11 тисяч російських загарбників.
Ворог втратив багато техніки: танків – 285, бойових броньованих машин – 985, артилерійських систем – 109, РСЗВ – 50, засоби протиповітряної оборони – 21, літаків – 44, гелікоптерів – 48, автомобільної техніки – 447, легкі швидкісні катери – 2, цистерн з ППМ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4.
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