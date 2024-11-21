Вранці Росія запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету

Вранці 21 листопада Росія вкотре здійснила атаку на Україну. Повідомляється, що під час неї було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Пуск був здійснений з Астраханської області Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Росія могла запустити нову ракету РС-26 "Рубеж"

Міжконтинентальну балістичну ракету росіяни спрямували на підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра у період з 5:00 до 7:00 ранку.

У мережі припускають, що пуск був здійснений приблизно о 5:12 з 4-го Державного центрального міжвидового полігону Росії "Капустин Яр" в Астраханській області. За даними моніторингових каналів, це могла бути нова російська ракета РС-26 "Рубеж" середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М".

Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у низці областей, де була оголошена тривога, однак згодом уточнили, що її дали через зліт МіГ-31К.

Окрім цього, росіяни атакували Україну аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області, запущеною з винищувача МіГ-31К, а також 7 крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області.

Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків,

– повідомили Повітряні сили.