Вранці окупанти завдали ракетних ударів по Слов'янську: зруйновані житлові будинки

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по містах України. Цього разу під ворожий вогонь вкотре потрапив Слов'янськ.

Про це розповів начальник міської ВЦА Вадим Лях. Він підкреслив, що ранок першого літнього дня для Слов'янська був недобрим.

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Вщент зруйновані три приватні будинки

Ракета влучила у приватний сектор міста Слов'янськ. Внаслідок ворожого удару десяток будинків зазнали пошкоджень. Натомість повністю зруйновано три будівлі. На щастя, минулося без жертв, а також постраждалих.

Не чекайте, доки "прилетить" саме до вас! Евакуюйтесь!

– закликав Вадим Лях.

Зауважимо, щоВперше об 05:06 до 05:28, а вдруге – о 06:19 та закінчилась об 08:34.

Наголошуємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Якщо ж ви перебуваєте в гарячих точках, то краще звідти евакуюватися, якщо є така можливість. Це може врятувати вам життя.

На жаль, напередодні російські військові вже завдавали ракетного удару по Слов'янську. 31 травня внаслідок атаки загинуло троє людей. Як зазначив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, ще шестеро зазнали поранень.

Відомо, що ворожа атака пошкодила школу, а також щонайменше 7 багатоповерхових будинків. Кириленко підкреслив, що цей авіаудар – "черговий злочин російських окупаційних військ". І його жертвою вкотре стали саме цивільні люди.

Напередодні окупанти пошкодили аміакопровід на Донеччині

Відомо, що вечір 30 травня був неспокійним у Бахмутському районі. Внаслідок бойових дій пошкоджень зазнав аміакопровід "Тольятті – Одеса".

Рятувальникам тоді вдалося локалізувати можливу загрозу. Пізніше глава ОВА Павло Кириленко зазначив, що витік аміаку був незначним. Крім того, він додав, що хмара з газом пересувалась від села Травневого до самого Бахмута.

Очільник ОВА назвав і можливий максимальний радіус ураження. Мовилося про 4 кілометри. Згодом він повідомив, що ця цифра скоротилась до понад 2 кілометрів.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 1 червня: дивіться відео