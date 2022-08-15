Третій збитий "Алігатор" за 2 доби: Повітряні сили влучили у ворожий Ка-52 на Донбасі
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили зранку 15 серпня знищили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області. Це вже третій "приземлений" "Алігатор" за останні 2 доби.
Авіація відправилася вслід за російським кораблем. Це сталося близько 8 години ранку в небі над Донеччиною.
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15 серпня близько 08:00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ,
– мовиться у повідомленні.
Українські військові опублікували відео з місця події. На ньому видно, як вертоліт задимівся та почав опускатися.
Дивіться відео "приземлення" російського Ка-52:
Додамо, що інші 2 вертольоти Ка-52 ЗСУ знищили на вихідних. Ворожу техніку вправно ліквідували підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".Довідка. російський бойовий вертоліт Ка-52 – це командирська машина армійської авіації, яка розвідує цілевказівки. Вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі.
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Втрати росіян на війні проти України
Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 200 путінських солдатів, 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, гелікоптер тощо. Загалом росіяни втратили в Україні:
- особового складу – 43 750 бійців;
- танків – 1 827 одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 141 одиницю;
- артилерійських систем – 985 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 261 одиницю;
- засобів ППО – 136 одиниць;
- літаків – 233 одиниць;
- гелікоптерів – 195 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 одиниць;
- крилатих ракет – 187 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 044 одиниць;
- спеціальної техніки – 92 одиниці.
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