Третій збитий "Алігатор" за 2 доби: Повітряні сили влучили у ворожий Ка-52 на Донбасі

Повітряні сили зранку 15 серпня знищили російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області. Це вже третій "приземлений" "Алігатор" за останні 2 доби.

Авіація відправилася вслід за російським кораблем. Це сталося близько 8 години ранку в небі над Донеччиною.

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15 серпня близько 08:00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ,

– мовиться у повідомленні.

Українські військові опублікували відео з місця події. На ньому видно, як вертоліт задимівся та почав опускатися.

Дивіться відео "приземлення" російського Ка-52:

Додамо, що інші 2 вертольоти Ка-52 ЗСУ знищили на вихідних. Ворожу техніку вправно ліквідували підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

російський бойовий вертоліт Ка-52 – це командирська машина армійської авіації, яка розвідує цілевказівки. Вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі.

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Втрати росіян на війні проти України

Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 200 путінських солдатів, 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, гелікоптер тощо. Загалом росіяни втратили в Україні:

особового складу – 43 750 бійців;

танків – 1 827 одиниць;

бойових броньованих машин – 4 141 одиницю;

артилерійських систем – 985 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 261 одиницю;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 195 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 одиниць;

крилатих ракет – 187 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 044 одиниць;

спеціальної техніки – 92 одиниці.

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