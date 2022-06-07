Вранці українські сили ППО збили ракету на Запоріжжі, – голова ОВА

Українські захисники продовжують чинити опір ворогу. Внаслідок злагоджених та професійних дій наших бійців, окупанти не дорахувалися однієї ракети.

Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

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За словами Старуха, українські бійці готові до наступу росіян на Запоріжжя.

Зараз, буквально о 7:30, наші ППО збили ракету. Наші армійці – молодці. Вони воюють та дають відсіч ворогу, завдаючи суттєвих втрат,

– зазначив голова Запорізької ОВА.

Як сказав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, зранку багато запоріжців чули вибух.

"Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Приблизно о 7:30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області. Хочу ще раз подякувати захисникам, які продовжують боронити наше місто та нашу державу. А також військам Протиповітряної оборони, які "прикривають" небо над нашим містом", – наголосив Куртєв.

Водночас він закликав містян не розслаблятися та не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку.

Яка ситуація на Запоріжжі

Старух зауважив, що бої на лінії зіткнення на Запоріжжі йдуть постійно. Відрізняється лише ступінь інтенсивності. Він припустив, що ворог має задум щодо прориву на Комишуваху та Григорівку. Однак там досить складний рельєф місцевості.

"Неподалік розташоване Каховське водосховище, куди впадають річки і великі затоки. Там багато мостових переходів. Якщо на півдні області у нас степи, де гарна видимість, то за Василівкою – складний рельєф. Важкій техніці буде складно його подолати", – розповів Старух.

Він додав, що у ворога є багато варіантів, куди наступати. Вони можуть зайти як з Горіхівського напрямку, так і з боку Комишувахи – Григорівки.

Наші військові все це прорахували. Там є відповідні збройні підрозділи України. Укріплень звели достатньо і далі продовжуватимемо це робити,

– підкреслив голова Запорізької ОВА.

Ворог має намір захопити Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський констатував, що частину Запорізької області окуповано, і подальшою метою Росії є обласний центр. Ворог має намір захопити Запоріжжя – це одна з його найближчих цілей.

"Щодо Запоріжжя, то там загрозлива ситуація, тому що там частину (області – 24 канал) окуповано, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати", – сказав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі спростували чутки про "наміри здати місто".

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 7 червня на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів.

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