Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: у Дніпрі пожежі та пошкоджено підприємство

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом опинилось Дніпро та регіон.

Росія 21 березня вдарила по Дніпру та пошкодила підприємство. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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У місті сталось дві пожежі

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що з раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформацію щодо наслідків уточнюють.

На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі,

– мовиться в повідомленні.

Мовиться про наслідки вибухів, які пролунали приблизно 0 6 ранку.

Крім цього, вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовували артилерію та РСЗВ "Град". На щастя, обійшлось без постраждалих.

Зранку Росія також підіймала Ту-95 та знову запустила ракети по Дніпрі. Там прогриміла серія вибухів. наразі наслідки цього невідомі.