Вранці збили ще один ворожий Су-34, вночі – 12 "Шахедів": Олещук розповів про влучну роботу ЗСУ

Українські захисники зранку 18 лютого збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже четвертий літак, який ліквідували ЗСУ протягом останніх двох днів.

Про нові втрати ворога повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував українським захисникам за влучну роботу.

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У росіян знову "патєрь нєт"

Олещук повідомив, що 18 лютого близько о 6-й ранку збили російський Су-34. Таким чином, Росія вже втратила 336 літаків від початку повномасштабного вторгнення.

Бадьорого ранку, Україно! У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!

– повідомив Олещук.

Збили російський літак воїни повітряного командування "Схід".

ППО збила майже усі "Шахеди"

Окрім того, у ніч проти 18 лютого росіяни вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього було зафіксовано пуски 14 ударних дронів.

Українські захисники дали потужну відсіч ворогу й збили 12 ударних безпілотників. Сили та засоби ППО працювали у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

Ворог уночі також атакував ракетами. Зокрема, Росія здійснила пуски:

6 зенітних керованих ракет С-300 (пуски з окупованої частини Донецької область),

3 крилатих ракет Х-22 (район пусків – Воронезька область),

керованої авіаційної ракети Х-59 (пуск відбувся у межах окупованої Запорізької області).

Силам та засобам ППО вдалося збити авіаційну ракету Х-59.



ЗСУ збили літак, "Шахеди" та авіаційну ракету / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Олещук подякував захисникам за успішну бойову роботу.

Росія втратила відразу 3 літаки на Сході

Окупанти 17 лютого також зазнали втрат в авіації. Микола Олещук повідомив, що зранку 17 лютого українські захисники збили відразу 3 літаки:

два винищувачі-бомбардувальники Су-34,

один винищувач Су-35.

Їх вдалося збити на Сході. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що приземлити ворожі літаки вдалося, коли вони намагалися завдати авіаударів по позиціях українських захисників.

Росіяни відразу почали поширювати вкиди у дусі "патєрь нєт", однак Олещук потролив окупантів і нагадав їм про існування супутникової пошуково-рятувальної системи – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). Зокрема, вона сповіщає про місцеперебування персональних радіобуїв пілотів у разі аварій. Відповідні сигнали зранку 17 лютого були зафіксовані й на Сході.