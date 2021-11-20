Врізався фургоном у трамвай: у Польщі загинув українець
20 листопада 2021 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:In Poland
У Польщі трапилася смертельна ДТП. Фургон, за кермом якого був українець, врізалася в трамвай. Через це водій загинув на місці.
Трагедія трапилася 19 листопада близько 14:30 у місті Свентохловіце Сілезького воєводства.
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Від удару фургон відкинуло в стовп
Після фатального удару фургон відкинуло до стовпа. На місце трагедії прибули рятувальники, які змогли дістати українця з автівки, однак медикам не вдалося врятувати його життя.
Місце ДТП, у якій загинув українець / Фото In Poland
Водій трамваю та ще 2 пасажирів отримали травми. Їм надали допомогу медики.
На місці трагедії працювали 15 пожежників, 6 одиниць спецтехніки, медики та представники інших служб.
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