Врізався фургоном у трамвай: у Польщі загинув українець

У Польщі трапилася смертельна ДТП. Фургон, за кермом якого був українець, врізалася в трамвай. Через це водій загинув на місці.

Трагедія трапилася 19 листопада близько 14:30 у місті Свентохловіце Сілезького воєводства.

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Від удару фургон відкинуло в стовп

Після фатального удару фургон відкинуло до стовпа. На місце трагедії прибули рятувальники, які змогли дістати українця з автівки, однак медикам не вдалося врятувати його життя.



Місце ДТП, у якій загинув українець / Фото In Poland

Водій трамваю та ще 2 пасажирів отримали травми. Їм надали допомогу медики.

На місці трагедії працювали 15 пожежників, 6 одиниць спецтехніки, медики та представники інших служб.

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