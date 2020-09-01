Вища рада правосуддя одноголосно відмовилася відсторонити від посади голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у спробі захопити судову владу в Україні. Раніше НАБУ оприлюднило докази впливу Вовка на деяких членів ВРП.

Таке рішення члени ВРП ухвалили 1 вересня, розглянувши клопотання генпрокурорки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Рішення про повернення подання генпрокурорці підтримали всі члени ВРП одноголосно – 14 із 14 голосів.

Залишається неспростованим твердження про неналежне вручення підозри. Клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя повернути генпрокурору без розгляду,

– йдеться у рішенні.

Члени ради вважають, що у клопотанні немає достатніх доказів того, що Вовк набув статусу підозрюваного.

Зверніть увагу! Перед засіданням ВРП НАБУ оприлюднило нові записи й розшифровку розмов керівництва ОАСК. Вони можуть бути доказами впливу Вовка на Вищу раду правосуддя. Також ВРП відмовилася транслювати засідання щодо Вовка.

Що цьому передувало