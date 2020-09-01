ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка
Вища рада правосуддя одноголосно відмовилася відсторонити від посади голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у спробі захопити судову владу в Україні. Раніше НАБУ оприлюднило докази впливу Вовка на деяких членів ВРП.
Таке рішення члени ВРП ухвалили 1 вересня, розглянувши клопотання генпрокурорки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Рішення про повернення подання генпрокурорці підтримали всі члени ВРП одноголосно – 14 із 14 голосів.
Залишається неспростованим твердження про неналежне вручення підозри. Клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя повернути генпрокурору без розгляду,
– йдеться у рішенні.
Члени ради вважають, що у клопотанні немає достатніх доказів того, що Вовк набув статусу підозрюваного.
Що цьому передувало
- Вовку повідомили про підозру ще в середині липня. Сам він заперечує, що отримував підозру, оскільки був у відпустці.
- НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: у спробі узурпувати судову владу в країні, у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.
- У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами. Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку у законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.