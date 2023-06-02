Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця у Києві, відсторонили від посади
Голову Макарівського райсуду, який в ніч проти 26 травня на смерть збив нацгвардійця у Києві відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя.
Олексій Тандир позбавлений повноважень судді до кінця слідства. Відповідне рішення ухвалили на засідання Вищої ради правосуддя, пише 24 Канал.
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Тандира відсторонили на 2 місяці
На засіданні 2 червня ВРП погодила клопотання заступника Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира від здійснення правосуддя. Його відсторонили на два місяці.
До речі, таке рішення підтримали усі присутні на засіданні 13 членів Вищої ради правосуддя. Тандира відсторонили від виконання суддівських обов'язків до 25 липня 2023-го, тобто до часу закінчення досудового слідства.
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Суддя збив нацгвардійця: останні новини
- Перш за все, варто нагадати, що смертельна ДТП сталася на блокпості в Києві близько 23:55 25 травня. Суддя Тандир на "Лексусі" збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.
- Зауважимо, що сталося це під час комендантської години. Військовослужбовець якраз встановлював на трасі загороджувальні конуси та їжаки. На жаль, від отриманих травм він помер на місці. У Вадима Бондаренка залишилися дружина і троє дітей.
- Ввечері 27 травня судді призначили запобіжний захід. Його відправили під варту без можливості внесення застави.
- Зауважимо, що суддя, ймовірно, був напідпитку. У салоні авто знайшли пляшку з-під алкоголю. Біологічні матеріали довелося відбирати примусово після рішення суду, адже Тандир відмовився їх здавати.
- Також він намагається виправдовуватися. Спочатку заявив, що за кермом нібито був водій, який "втік у кущі". Тоді сказав, що "всі звинувачення неправда". Переконував, що нібито був тверезим та їхав дуже повільно.
- Цікаво, що Тандир на засіданні ВРП сказав, що нібито рухався зі швидкістю 20 кілометрів на годину, тоді як на ділянці біля блокпоста рекомендована швидкість у 4 рази менша, зокрема лише 5 кілометрів на годину. Додамо, що розслідування проводить ДБР.