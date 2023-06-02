Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця у Києві, відсторонили від посади

Голову Макарівського райсуду, який в ніч проти 26 травня на смерть збив нацгвардійця у Києві відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя.

Олексій Тандир позбавлений повноважень судді до кінця слідства. Відповідне рішення ухвалили на засідання Вищої ради правосуддя, пише 24 Канал.

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Тандира відсторонили на 2 місяці

На засіданні 2 червня ВРП погодила клопотання заступника Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира від здійснення правосуддя. Його відсторонили на два місяці.

До речі, таке рішення підтримали усі присутні на засіданні 13 членів Вищої ради правосуддя. Тандира відсторонили від виконання суддівських обов'язків до 25 липня 2023-го, тобто до часу закінчення досудового слідства.

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