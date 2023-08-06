На роботі роздають повістки: що очікує на співробітників, які відмовляються їх брати

Під час дії воєнного стану відбувається також загальна мобілізація. У її рамках повістку можуть вручити військовозобов'язаному як особисто, так і передати через керівника на роботі.

Юристи пояснили, що очікує на тих, хто відмовляється від повістки. Що буде військовозобов'язаному та роботодавцю. Дізнайтеся, якою буде адміністративна, та чи загрожує кримінальна відповідальність.

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Що має зробити працедавець

Яким є алгоритм? Представники ТЦК та СП приходять до підприємства та приносять повістки. Після цього військовозобов'язаним співробітникам керівництво зобов'язане видавати запрошення до військкомату. Детальніше про це розповіла адвокатка Марина Бекало.

Оповіщення військовозобов'язаних про виклик до ТЦК і СП може бути реалізоване через роботодавця. Порядок дій роботодавця щодо оповіщення свого працівника передбачений пунктом 47 Постанови КМУ №1487,

– зазначила вона.

По суті, керівник лиш зобов'язаний вручили повістку під підпис. Якщо ж співробітник відмовляється, то необхідно це зафіксувати, склавши акт. І на цьому, підкреслює адвокатка, обов'язки, а також відповідальність роботодавця у питанні вручення повістки закінчується.

Якщо працівник відмовляється від підписання наказу про оповіщення про виклик і повістки, роботодавцеві бажано цей факт зафіксувати. Певного алгоритму в такому разі немає. Тому це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису,

– зазначила вона.

Якщо співробітник відмовляється від повістки або ж не з'являється до ТЦК та СП в заявлений час без поважних причин, то саме він відповідає за свої вчинки.

Відмова від повістки на роботі: що буде

Цікаво, що відмова від повістки розцінюється як її вручення. Відтак, за неявку за повісткою або відмову її отримувати на співробітника очікує адміністративна відповідальність. Він повинен сплатити штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Його сума складає від 3 400 до 5 100 гривень.

Чи очікує кримінальна відповідальність

Складу кримінального правопорушення ст. 336 Кримінального кодексу за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в такому разі не буде, якщо військовозобов'язаний не пройшов військово-лікарську комісію, яка б визнала його придатним до військової служби,

– пояснила адвокатка.

Наостанок закликаємо слідкувати за тим, щоб повістка була правильно заповнена. Щоб були чітко та без помилок вказані ваші дані. В інакшому випадку цей документ не можна вважати дійсним.