Хто, як, де і коли може вручити повістку: все, що треба знати
Мобілізація в Україні триває від першого дня війни. Ніяких хвиль мобілізації немає, призов йде плановий. Однак, наразі дійсно почастішали випадки вручення повісток, тож пояснюємо, що про це треба знати.
Так, Олександр Мельник – майор ЗСУ пояснив в ефірі СтратКому ЗСУ, чому повісток стало більше і у якому порядку це може відбуватись.
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Місцеві органи державної влади і органи місцевого самоврядування мають сприяти ТЦК у виконанні цієї функції. Відповідно це дає нам дуже широке поле для маневру,
– зазначив Олександр Мельник.
Водночас, за його словами, квадратно-гніздового способу виловлення людей на вулицях, як про це пишуть в деяких телеграм каналах, немає.
"Квартира в квартиру" повістки не вручають
"Ніколи повістки не вручаються "квартира у квартиру". Такого обходу немає", – наголосив Мельник.
Він пояснив, що працівники ТЦК мають список людей, які стоять на обліку і саме до них вони навідуються для вручення повідомлень чи повісток, але це не відбувається масово.
Умовно: 17, 23 та 56 квартира – ось вони у списку тих, кому треба нагадати з'явитись у ТЦК. Усіх інших виловлювати чи вишукувати ніхто нікого не буде,
– пояснив майор.
Вручення повістки на вулицях, за його словами, – це скоріше піар-акція, нагадування, що треба з'явитись у ТЦК.Зверніть увагу! Зазвичай військовозобов'язаним вручають не повістки, а повідомлення. Це так зване запрошення до військкомату для того, щоб актуалізувати дані, пройти медичну комісію. І це не значить, що військовозобов'язаного миттєво відправлять на фронт.
Чому повістки вручають частіше
А ось той факт, що військовозобов'язаним українцям повістки почали роздавати частіше, Олександр Мельник пов'язав з тим, що Україна отримує усе більше західного озброєння.
Ми всі радіємо тому, що колективний Захід постачає нам нові зразки озброєння. Зараз – танки. Говоримо про літаки, засоби ППО, різні інші. Відповідно, треба навчати людей, які на них будуть виконувати бойові завдання,
– заявив Олександр Мельник.
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Коротко, що треба знати про вручення повістки
- Закон не передбачає конкретного місця, де потрібно заповнювати повістку. Тому її можуть заповнити прямо перед врученням громадянину.
- Повістку можуть заповнювати виключно у присутності глави територіального центру комплектування. Або він має зробити це особисто. В інших випадках, таке вручення можна оскаржити.
- На кожній повістці має бути підпис керівника ТЦК, мокра печатка, а також дата вручення, адреса військкомату та час, коли туди потрібно з'явитися.