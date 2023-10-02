Мобілізація триває: юрист пояснив, коли повістка вважається врученою на законних підставах
В Україні триває воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Повістки можуть отримати чоловіки від 18 до 60 років.
Коли повістка вважається врученою на законних підставах та який є порядок вручення – розповів юрист Михайло Лобунько. За його словами, здійснення оповіщення військовозобов’язаних можуть працівники ТЦК та СП, роботодавці та органи місцевого самоврядування.
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Коли повістка вважається врученою на законних підставах
Порядок вручення повістки передбачає лише особисте отримання документа під підпис.
Скільки б разів ви не чули, що повістка може бути вручена іншим особам для передачі військовозобов’язаному потрібно розуміти, що це є неналежне вручення, і у такому випадку неприбуття до ТЦК та СП за даною повісткою не створює жодних юридичних наслідків,
– пояснив юрист.
Особа, яка вручає повістку, має пред’явити службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до ТЦК та СП. Воно повинно містити такі відомості:
- назва органу, який видав посвідчення;
- прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано посвідчення;
- фотографію особи, якій видано посвідчення;
- службове звання особи, якій видано посвідчення;
- номер і дата видачі посвідчення;
- підпис особи, яка видала посвідчення.
Юрист зазначив, що повістку можуть вручити де завгодно, оскільки жодним нормативно-правовим актом не врегульоване питання щодо місця вручення повістки.
Як відбувається процес мобілізації в Україні
Зауважимо, що процес мобілізації в Україні проходить у кілька етапів:
- Рознесення повісток – представники ТЦК та СП розносять повістки військовозобов'язаним, яких планують мобілізувати.
- Уточнення облікових даних – військовозобов'язаний приходить до ТЦК та СП, де надає необхідні документи, такі як паспорт, військовий квиток, диплом про освіту та інші.
- Військово-лікарська комісія – військовозобов'язаний проходить медичне обстеження для визначення придатності до військової служби.
- Призов до лав ЗСУ – лише на цьому етапі військовозобов'язаний, який був визнаний придатним до військової служби, призивається до лав Збройних Сил України.