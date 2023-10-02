Мобілізація триває: юрист пояснив, коли повістка вважається врученою на законних підставах

2 жовтня 2023, 08:33
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В Україні триває воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Повістки можуть отримати чоловіки від 18 до 60 років.

Коли повістка вважається врученою на законних підставах та який є порядок вручення – розповів юрист Михайло Лобунько. За його словами, здійснення оповіщення військовозобов’язаних можуть працівники ТЦК та СП, роботодавці та органи місцевого самоврядування.

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Коли повістка вважається врученою на законних підставах

Порядок вручення повістки передбачає лише особисте отримання документа під підпис.

Скільки б разів ви не чули, що повістка може бути вручена іншим особам для передачі військовозобов’язаному потрібно розуміти, що це є неналежне вручення, і у такому випадку неприбуття до ТЦК та СП за даною повісткою не створює жодних юридичних наслідків,
– пояснив юрист.

Особа, яка вручає повістку, має пред’явити службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до ТЦК та СП. Воно повинно містити такі відомості:

  • назва органу, який видав посвідчення;
  • прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано посвідчення;
  • фотографію особи, якій видано посвідчення;
  • службове звання особи, якій видано посвідчення;
  • номер і дата видачі посвідчення;
  • підпис особи, яка видала посвідчення.

Юрист зазначив, що повістку можуть вручити де завгодно, оскільки жодним нормативно-правовим актом не врегульоване питання щодо місця вручення повістки.

Як відбувається процес мобілізації в Україні

Зауважимо, що процес мобілізації в Україні проходить у кілька етапів:

  • Рознесення повісток – представники ТЦК та СП розносять повістки військовозобов'язаним, яких планують мобілізувати.
  • Уточнення облікових даних – військовозобов'язаний приходить до ТЦК та СП, де надає необхідні документи, такі як паспорт, військовий квиток, диплом про освіту та інші.
  • Військово-лікарська комісія – військовозобов'язаний проходить медичне обстеження для визначення придатності до військової служби.
  • Призов до лав ЗСУ – лише на цьому етапі військовозобов'язаний, який був визнаний придатним до військової служби, призивається до лав Збройних Сил України.

Автор: Софія Ропан