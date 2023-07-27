Це у межах закону: у ТЦК пояснили масове вручення повісток на вулицях

В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. Зараз відбувається масове вручення повісток на вулицях.

Вручення повістки не означає негайну мобілізацію. У ТЦК пояснили масове вручення повісток на вулицях. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Що відомо про масове вручення повісток на вулицях

Як розповів речник обласного Полтавського ТЦК Роман Істомін, чоловіки після зміни місця проживання не стають на військовий облік у ТЦК і не повідомляють облікові дані.

Можуть бути і об'єктивні підстави, це ВПО, в яких не було можливості там знятися з військового обліку і тут стати. Але багато громадян, які переїхали умовно в Київ, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цю людину. Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних, розпочалися вручення у людних місцях. Це у рамках закону,

– пояснив Істомін.

За словами керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тіщенка, на сьогодні добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% від планового завдання, яке треба виконати.

"Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматична відправка до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", – зазначив він.

Хто може отримати повістку на вулиці

чоловіки від 18 до 60 років з правом на відстрочку, підтвердженим ТЦК;

виключені з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з бронюванням на роботі;

зняті з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю та важкими хворобами;

чоловіки від 18 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки;

чоловіки від 18 до 60 років, яких було засуджено до тяжкого злочину.

Рада знову продовжить дію воєнного стану й загальної мобілізації

Скоріш за все, продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Зокрема, спочатку президент підписує два укази. Їх подають на затвердження в Раду, далі в Комітет з питань оборони. Опісля голосування Парламенту.