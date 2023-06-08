Вилізли на дах, коли прибула вода, – хлопчик, якого з сім'єю врятували з-під окупованих Олешок

Хлопчик Максим, якого з мамою, сестрою та домашніми улюбленцями вдалося вивезти з окупованого лівобережжя Херсонщини, розповів про те, як сім'я рятувалася від затоплення.

12-річного Максима та його сім'ю захисникам дивом вдалося евакуювати на човні з Чайок-2, що під Олешками. Дивом, бо це – територія все ще окупована ворогом. Вдень сім'ю, яка благала про допомогу на даху будинку, помітив дрон наших військових.

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Що розповів хлопчик

Захисники скинули людям воду та харчі, а потім взагалі організували евакуацію. Максим після порятунку розповів, що пережив разом із 4-річною сестрою та мамою.

Ми приїхали з Чайки-2. Там все затоплене. Ми спочатку були у сусідки, ми туди перебралися. Потім вода навіть її почала підтискати,

– розповіла дитина.

Хлопчик додав, що спершу його сім'я перебувала на 2 поверсі у будинку та пробули там десь годину. Потім вода почала затоплювати будинок, тож їм довелося видертися на горище.



Врятована сім'я / Фото Ювенальної поліції

Журналісти також зафіксували на відео момент зустрічі дитини з військовим, який за допомогою дрона передав сім'ї воду. Захисник запитав у дитини: "Ти водичку спіймав? Я тобі скидав". Максим, побачивши військового, підбіг його обійняти і подякувати.



12-річний Максим розповідає про порятунок / Скриншот з відео

Максим розповів, як його сім'я пережила затоплення: відео

Що відомо про порятунок сім'ї під Олешками