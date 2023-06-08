Вилізли на дах, коли прибула вода, – хлопчик, якого з сім'єю врятували з-під окупованих Олешок
Джерело:"Громадське"
Хлопчик Максим, якого з мамою, сестрою та домашніми улюбленцями вдалося вивезти з окупованого лівобережжя Херсонщини, розповів про те, як сім'я рятувалася від затоплення.
12-річного Максима та його сім'ю захисникам дивом вдалося евакуювати на човні з Чайок-2, що під Олешками. Дивом, бо це – територія все ще окупована ворогом. Вдень сім'ю, яка благала про допомогу на даху будинку, помітив дрон наших військових.
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Що розповів хлопчик
Захисники скинули людям воду та харчі, а потім взагалі організували евакуацію. Максим після порятунку розповів, що пережив разом із 4-річною сестрою та мамою.
Ми приїхали з Чайки-2. Там все затоплене. Ми спочатку були у сусідки, ми туди перебралися. Потім вода навіть її почала підтискати,
– розповіла дитина.
Хлопчик додав, що спершу його сім'я перебувала на 2 поверсі у будинку та пробули там десь годину. Потім вода почала затоплювати будинок, тож їм довелося видертися на горище.
Врятована сім'я / Фото Ювенальної поліції
Журналісти також зафіксували на відео момент зустрічі дитини з військовим, який за допомогою дрона передав сім'ї воду. Захисник запитав у дитини: "Ти водичку спіймав? Я тобі скидав". Максим, побачивши військового, підбіг його обійняти і подякувати.
12-річний Максим розповідає про порятунок / Скриншот з відео
Максим розповів, як його сім'я пережила затоплення: відео
Що відомо про порятунок сім'ї під Олешками
- Українські воїни вранці 7 червня фіксували наслідки затоплення Херсонщини, зокрема – на окупованому лівобережжі, поблизу міста Олешки.
- Під час польоту оператор БпЛА помітив на даху одного із затоплених будинків людей – жінку та її дітей. Хлопчик почав жестами благати про допомогу, адже росіяни кинули їх напризволяще. У мережі також повідомили координати будинку, з надією, що хтось зможе допомогти родині.
- Сім'я жестами також показувала, перебуває у будинку без їжі та води. Дроном Mavic 3 вони зуміли передати сім'ї воду, а також продукти.
- Згодом на порятунок людей прибув човен.