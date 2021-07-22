Врятувала 4 дітей від повені на Закарпатті: Зеленський нагородив 12-річну дівчинку

12-річна дівчинка під час повені на Закарпатті врятувала 4 дітей. Володимир Зеленський нагородив Тетяну Тулайдан.

Дівчинку удостоїли медаллю "За врятоване життя". Відповідний указ № 299/2021 глава держави підписав 21 липня.

Зауважте Повисла на 4 поверсі: в Івано-Франківську дитину дивом врятували за допомогою баштового крану

Тетяна Тулайдан врятувала 4 дітей

Володимир Зеленський нагородив ученицю 7 класу Ясінянської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Тетяну Тулайдан медаллю "За врятоване життя",

– мовиться на сайті президента.

Дівчинка родом з Рахівського району Закарпатської області. Вона врятувала свого 7-річного брата і ще 3 сусідських дітей від повені, яка виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині.

Тетяна Тулайдан вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище. Цим самим захистила дітей від високого рівня води, який вже сягав метра.

Що відомо про героїчний вчинок дівчинки