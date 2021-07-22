Врятувала 4 дітей від повені на Закарпатті: Зеленський нагородив 12-річну дівчинку
Джерело:Офіс Президента
12-річна дівчинка під час повені на Закарпатті врятувала 4 дітей. Володимир Зеленський нагородив Тетяну Тулайдан.
Дівчинку удостоїли медаллю "За врятоване життя". Відповідний указ № 299/2021 глава держави підписав 21 липня.
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Тетяна Тулайдан врятувала 4 дітей
Володимир Зеленський нагородив ученицю 7 класу Ясінянської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Тетяну Тулайдан медаллю "За врятоване життя",
– мовиться на сайті президента.
Дівчинка родом з Рахівського району Закарпатської області. Вона врятувала свого 7-річного брата і ще 3 сусідських дітей від повені, яка виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині.
Тетяна Тулайдан вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище. Цим самим захистила дітей від високого рівня води, який вже сягав метра.
Що відомо про героїчний вчинок дівчинки
- 14 липня 2021 року вода почала затоплювати будинок, хоробра дівчинка кинулася на допомогу малюкам.
- Вона взяла семирічного брата й побігла до будинку своєї тітки. Там перебували ще троє дітей по коліна у воді.
- Після цього дівчинка зібрала всіх дітей та відвела їх на другий поверх будинку.
- Коли вода почала прибувати, всі дорослі працювали на полі.