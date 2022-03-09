Врятували 1 600 студентів і 3 500 жителів Сум, – Зеленський про успішну евакуацію
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу. У ньому він розповів про успішну евакуацію Сум.
За його словами, вчора, 8 березня 2022 року, нарешті вдалося організувати гуманітарний коридор – з міста Суми у Полтаву.
Важливо І на оновленій землі врага не буде, супостата: головні тези звернення президента Зеленського
Завдяки цьому вдалося врятувати 1600 студентів та 3500 жителів міста.
Продовжується евакуація людей з міст та містечок Київської області – з Димера, Ворзеля, Ірпеня вивезли вже більше 18 тисяч людей,
– повідомив Володимир Зеленський.
Крім того, Президент України зазначив, що й сьогодні зроблять все для продовження роботи гуманітарних коридорів.
Наприклад, це напрями Суми – Полтава, Ізюм – Лозова, Енергодар – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Ворзель – Буча.
"Наші урядовці над цим працюють, наші військові створили всі умови, якщо буде хоч один постріл, повні відповідальність на окупантах", – підсумував Володимир Зеленський.
Дивіться звернення Президента України:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!