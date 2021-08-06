Верховний суд вимагає, аби уряд обґрунтував санкції проти чеченця Амагова

Верховний суд розглядає законність введення санкцій проти громадянина Росії чеченця Асламбека Амагова. Наразі судді зобов'язали Кабмін надати документи, на підставі яких РНБО застосувала каральні обмеження.

На судовому засіданні винесли протокольну ухвалу. У пресслужбі суду пояснили, що мовиться про завдання, не оформлене у письмовому вигляді.

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Кабмін має передати Верховному суду документи щодо Амагова

Доручили Кабінету Міністрів надати документи, які вони подавали в Раду національної безпеки та оборони,

– розповіли у пресслужбі суду.

Як розповів адвокат Амагова, СБУ у відповіді на запит заперечувала свою причетність до введення санкцій проти вихідців з Північного Кавказу. Тоді Іван Ангелін звернувся до Офісу Президент а, в ОП кажуть, що відповідати має уряд.

Ініціатива надходила від Міністерства внутрішніх справ

У Кабміні кажуть, що не отримали інформацію про судове провадження за нашою скаргою. Ми знаємо, що ініціатива виходила від Міністерства внутрішніх справ, а коли ми зверталися в МВС, то нам сказали, що інформація про причини санкцій щодо Амагова – секретна, – пояснив адвокат.

Зазначимо, що ще у 2018 році Міграційна служба скасувала Амагову дозвіл на імміграцію та анулювала посвідку на постійне проживання. Вже у 2020 році його затримали та помістили в центр для перебування іноземців.

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Рішення про анулювання дозволу було скасоване судом. Проте наразі Амагов не може повернути право на постійне проживання в Україні через санкції.