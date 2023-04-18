Все на це вказує, – у бригаді Барни прокоментували інформацію про його загибель

У бригаді військового та колишнього народного депутата Олега Барни прокоментували інформацію про його загибель. Там зазначили, що його тіло ще не евакуювали з поля бою.

Пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша Мирослав Семенюк розповів, що офіційно загиблим військового ще не вважають. Неофіційно ж колишнього народного депутата не стало 17 квітня – напередодні його дня народження.

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Що сказали про загибель Олега Барни у бригаді

Але все вказує на те, що він загинув,

– заявив Мирослав Семенюк.

Варто зазначити, що інформацію про загибель колишнього народного депутата 8 скликання повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Речник пояснив, що військовий загинув 17 квітня – тобто один день не дожив до свого 56-річчя.

Варто додати, що на війні також перебуває рідний брат загиблого військового – Степан Барна. Він також був нардепом Верховної Ради 8 скликання.

Коротко про життя і діяльність Олега Барни

Олег Барна народився 17 квітня 1967 року в селищі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області. Після школи навчався на фізико-математичному факультеті Тернопільського педагогічного інституту, згодом ще отримав спеціальність менеджера системи освіти та юриста.

У 1990 році брав участь у "Революції на граніті". З 1996 року – займався правозахисною діяльністю.

У 2002 – 2010 роках був Нагірянським селищним головою Чортківського району Тернопільської області.

Вже у 2014 році став народним депутатом від Блоку Петра Порошенка за виборчим округом №167 (Тернопільська область). Також був головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

У липні 2014 року пішов у АТО добровольцем. Служив у 128-мій окремій гірсько-піхотній бригаді, був командиром мінометного розрахунку. Мав позивний "Дядько Олег".

Після початку повномасштабного вторгнення також пішов на війну добровольцем. Вже 25 лютого 2022 року його зарахували на посаду командира гранатометного відділення. У Олега Барни була сім'я – дружина та двоє синів.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, побратимам та колегам Олега Барни.