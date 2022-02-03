Все віддам за любу нашу неньку, – офіцер ЗСУ потужно виконав пісню "Браття Українці"

На тлі загрози вторгнення Росії офіцер Збройних сил Юрій Городецький потужно проспівав "Браття Українці". Мережа вибухнула схвальними відгуками.

Відеозапис із виконанням музичного твору військовослужбовець оприлюднив у своїх соцмережах.

Читайте також До останньої краплі крові, – Залужний розповів, як Україна захищатиметься від Росії

Співаючи "Браття Українці", Юрій Городецький звернувся до дітей, матері та батька й повідомив, що йде на війну. Він закликав не плакати за ним, якщо загине на полі бою, адже відправляється захищати рідну землю, а ворог нехай знає, що військовий готовий все віддати за любу неньку Україну.

Єднаймося браття у цю лиху годину. Богу душу нашу віддамо єдину за нашую землю – священну Україну. Ми за ції степи, за ліси та гори, за лани широкі за Чорнеє море. За небесну сотню, за Тараса-брата, за нашу свободу ми побороли ката,

– співав офіцер.

Боєць зазначив, що "з нами свята віра, з нами Бог і правда. Нас ніщо не зупинить – "Слава Україні!"

Городецький підірвав мережу

Користувачі у коментарях не змогли оминути увагою потужне виконання пісні від Юрія Городецього. Українці написали тисячі схвальних відгуків:

"Єднаймося браття. Разом ми сила. Хай ворог знає, хто в дому Хазяїн. Слава Героям";

"Сильно, прямо за душу. Слава Україні. Слава Нашим Героям вічна Слава";

"Підписуюсь під кожним словом, дякую, брате;

"Реально бомбезно. І пісня, і виконання. Гарний голос. Слава Героям";

"Слава Україні. Всім мирного неба над головою. Голос аж мурашки по тілу, браво".

Офіцер ЗСУ потужно виконав пісню "Браття Українці": дивіться відео