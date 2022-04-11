Все йде за планом – у Росії готується путч, – Кім

Санкції Заходу руйнують економіку Росії, яка віроломно вторглася в Україну. Російських окупантів та їх техніку нищать Збройні Сили України. Сукупно ці події ведуть до чергового путчу в Росії.

Кім: Історія повторюється

Таку думку висловив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів, що Росія відправляє на війну з Україну солдатів здалеку своєї країни, які не вміють користуватися Інтернетом.

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Однак дорогою через більш-менш цивілізовані російські міста окупанти дізнаються, що ж насправді відбувається з агресором в Україні. Як відомо, за даними Генштабу, вже полягло понад 19 тисяч окупантів.

Тому Кім спокійно заявив, що все йде відповідно до плану, метою якого, вочевидь, є путч у Росії.

Готується путч у Росії. Все за планом, історія повторюється і має певну циклічність,

– сказав глава Миколаївської ОВА.

Зауважимо, що у 1991 році у Росії відбувся так званий Серпневий путч, який призвів до розпаду СРСР.

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