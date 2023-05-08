Все ж готуються до відступу та прориву ЗСУ на Крим, – ГУР про панічні настрої окупантів

Російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони проводять інженерні роботи, риють траншеї та зводять "зуби дракона". Попри це, серед загарбників ширяться панічні настрої.

Так, росіяни дійсно переміщають живу силу перед наступом ЗСУ. Однак панічні настрої видніються з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації. Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

До речі Окупанти тікають зі Скадовська, згортають так звані "адміністрації", – Генштаб

Паніка поширюється і серед простих "обивателів", тобто колаборантів. Юсов додав, якщо траншеї риють на півночі Криму – цо означає, що окупанти допускають один із сценаріїв як відступ і прорив на Крим українських Сил безпеки та оборони.

З Криму – вже кілометрові черги

Розвідник зауважив, коли в Криму трапляються вибухи чи "бавовна", спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з півострова в бік Росії.

Керівництво окупаційних "адміністрацій" Криму та командування вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило – вивезли навіть за межі Росії.

Так само зробили умовні еліти: бізнес, політичні, військові. Вони вже забезпечили свої родити на навіть розпродали майно.

Така ситуація не тільки в Криму

Юсов розповів, що така ситуація не лише в Криму. Мовиться і про ОРДЛО – так звані "ЛНР", "ДНР" і про інші окуповані території.

Тобто в принципі навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах,

– сказав чиновник.

Він додав, що окупанти не зробили цього досі хіба через страх перед вищим командуванням, яке забороняє подібні дії та стежить. Загарбники та їх родини перебувають заручниках у кремлівського режиму.

У Генштабі ЗСУ 8 травня повідомили що окупанти тікають зі Скадовська. Вони згортають там так звані "адміністрації". Перед тим інформували, що загарбники тікають з Енергодара.