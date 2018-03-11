Все більше іноземців їдуть в Україну: з яких країн туристів найбільше

Протягом 2017 року в Україні збереглись тенденція щодо збільшення кількості в'їзних туристів. Минулого року Україну відвідало майже на мільйон більше туристів, ніж у 2016 році.

Про це розповів президент Національної туристичної організації, радник першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Іван Ліптуга, пише "Укрінформ".

Так, у 2017 року Україну відвідало 14,6 мільйонів іноземців.

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Ліптугав додав, що 2013 Україну відвідало 25 мільйонів іноземних туристів, а у 2014 – 12,5 мільйонів. Відтоді кількість приїжджих зростає.

На першому місці серед країн, туристи з яких їдуть до України, – Молдова, на другому – Білорусь, на третьому - Росія. Збільшилася кількість туристів з Туреччини, а також Ізраїлю.

"Звичайно, треба вести роботу з популяризації країни в інших регіонах і континентах, тому що традиційна наша аудиторія зосереджена у Центральній та Східній Європі, це в основному пострадянські країни, які звикли до нашого рівня сервісу", – розповів чиновник.