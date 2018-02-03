"Все може бути", – Дженіфер Еністон інтригуюче відповіла на питання про продовження "Друзів"
Голлівудська акторка Дженіфер Еністон, яка набільше відома за роллю "Рейчел" у "Друзях", неоднозначно відповіла на питання про продовження культового серіалу.
Еністон прийшла на шоу відомої американської телеведучої Еллен Дедженерес, щоб привітати її з 60-річним ювілеєм.
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Акторки з ностальгією згадували роки своєї довгої дружби і в якийсь момент розмови Дедженерес спитала в Еністон, чи є ймовірність продовження серіалу "Друзі".
Все можливо,
– цілком серйозним тоном відповіла Еністон.
Щоправда, потім вона жартівливим тоном додала, мовляв "от навіть Джордж Клуні одружився".
Дивіться відео, в якому Дженіфер Еністон говорить про можливе продовження серіалу "Друзі":
Нагадаємо, в середині січня в мережі з'явився фейковий трейлер нібито повнометражного фільму "Друзі". Фани серіалу були неябияк розчаровані, коли дізнались, що це підробка.
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