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"Все може бути", – Дженіфер Еністон інтригуюче відповіла на питання про продовження "Друзів"

19:54, сьогодні 552 Читать новость на русском
Дженіфер Еністон
Дженіфер Еністон / Getty images

Голлівудська акторка Дженіфер Еністон, яка набільше відома за роллю "Рейчел" у "Друзях", неоднозначно відповіла на питання про продовження культового серіалу.

Еністон прийшла на шоу відомої американської телеведучої Еллен Дедженерес, щоб привітати її з 60-річним ювілеєм.

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Акторки з ностальгією згадували роки своєї довгої дружби і в якийсь момент розмови Дедженерес спитала в Еністон, чи є ймовірність продовження серіалу "Друзі".

Все можливо,
– цілком серйозним тоном відповіла Еністон.

Щоправда, потім вона жартівливим тоном додала, мовляв "от навіть Джордж Клуні одружився".

Дивіться відео, в якому Дженіфер Еністон говорить про можливе продовження серіалу "Друзі":

Нагадаємо, в середині січня в мережі з'явився фейковий трейлер нібито повнометражного фільму "Друзі". Фани серіалу були неябияк розчаровані, коли дізнались, що це підробка.

Теги: LifeStyle Голлівуд Дженіфер Еністон Кіно
Джерело: 24 Канал
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