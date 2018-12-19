Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка

Абсолютно в кожній жінці з будь-яким типом грудей закладено здатність і всі можливості для вигодовування дитини. Більш того – навіть у жінки, яка не народжувала, буде молоко для малюка. Як правильно налагодити лактацію і подолати погані міфи про грудне вигодовування – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла психолог, консультант з грудного вигодовування Тамара Андрієва.

У першій частині бесіди з Тамарою – читайте: Відверто про страхи батьків, грудне годування і післяпологову депресію

Лактація кожній мамі

Чи потрібно якось спеціально готувати груди до вигодовування під час вагітності?

Ні. Кожні груди, будь-якої форми і розміру – ідеальні для малюка, який у вас народиться. Природа вже все передбачила.

Різниця між молозивом і молоком, навіщо вона є? Розкажіть детальніше про ці стадії.

Молозиво з'являється у жінки ще під час вагітності. Вже на 20 тижні багато мам можуть помічати крапельки молозива у себе на бюстгальтері. Це не у всіх проявляється, але у всіх є. Якщо не проявляється – це не свідчення того, що немає. Все залежить від сфінктера соска. Є більш тугі, а є м'якші.

Важливо розуміти, що молоко – це кров і лімфа. І від того, що ви народили, у вас точно кров і лімфа нікуди не поділися. Якщо включати розум, намагатися порахувати – починаються проблеми. Тому важливо – просто вірити в те, що молоко є.

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Молозиво переходить в молочко на другу-п'яту добу. У кожної по-різному. Але діткам всього достатньо. Цінність молозива в тому, що воно дуже повільно виділяється, не викликає в дитини страху, допомагає налагодити лактацію і посилити смоктальний рефлекс. Також воно профарбовує шлуночок і кишківник дитини таким захисним шаром, який служить нам все життя. Передається мамин імунітет, ферменти, які захищають її організм, допомагають перейти з внутрішньоутробного годування, через пуповинку, на лактотрофне – смоктати груди. Тому це магія. І крапельне добування молозива дає дитинці впевненість в її смоктальному рефлексі, м'яку адаптацію – воно не повинно литися. На третій-п'ятий день, коли вже починає литися, дитина вже сміливо смокче, розуміє, як це робиться. У дитини ще є бурий жир – в щічках, спинці. Він допомагає компенсувати рідину, якої менше в молозиві, ніж в зрілому молоці.

Неспокійність новонародженої дитини може бути через недостатнє годування?

Те, що дитина неспокійна, плаксива, не означає, що у вас мало або "погане" молозиво. Просто дитинка адаптується – у кожного своя нервова система, і кожна дитина по-різному це проживає.

Особисто я виділяю три типи діток. Діти-істерички – які з ранку до вечора кричать і погано сплять, і мами думають, що все погано, що дитина витрачає багато енергії, а мало смокче – погано набирає вагу. Але їм потрібен час. Три, чотири, п'ять днів – і дитина вже спокійніша, прикладається до грудей, починає більше відпочивати. Діти-"коматозні" – з ранку до вечора сплять. Їх важливо будити, догодовувати, доціджувати молозиво і з ложечки догодовувати. Тому що є певні дози, щоб дитина набиралася сил, прокидалася. І є ідеальні дітки, вони хвилин 30-40 смокчуть груди, і 2-3 години сплять.

Звичайно, всі щасливі, мама відпочила. І, звичайно, коли у тебе дитина-істеричка, а поруч лежить така ідеальна – то дуже важко впоратися зі своїми емоціями і почуттями. Але це залежить від нервової системи дитини. Характер і темперамент закладається з народження. Адже ми, дорослі, всі також по-різному реагуємо на зміни в житті. А у новонародженої людини змінилося все: система дихання, травлення, тактильні відчуття, запахи, звуки. Тому – згадуйте себе, як ви реагуєте на зміни у світі, і ставитеся з розумінням до того, яка дитинка до вас прийшла.



У Нью-Йорку в 2014 мами, які годують, вимагали визнати їхнє право годувати грудьми в громадських місцях. Фото Getty Images

Перше прикладання до грудей. Що найважливіше?

Не чіпати дитину. Щоб вона сама приклалася до грудей. Не впихати, не тримати голівку, не вкладати сосок. Просто лягти зручно, вкласти дитинку біля грудей і чекати, коли вона почне повзти і знаходити груди.

Кожна дитина знає, як правильно смоктати груди. Це і є правильне прикладання.

Якщо виникають якісь проблеми, то є фахівці з грудного вигодовування, які допоможуть правильно прикласти дитину. Не вкласти. А вона сама захоплює.

Годування дитини краще за системою чи коли їй хочеться? Що правильніше?

Системи все порушують. Ви вкладаєте сюди знання, інтелект, часові рамки. А в природі це неможливо зробити. Є груди і діти, які адаптуються до системи, і до пустушок, до всього. А є те, що призводить до проблем. Я працюю консультантом вже 8 років, у мене було близько 5 тисяч жінок, яким я допомогла при грудному вигодовуванні, і якраз у багатьох з них були системи.

Важливо розуміти, що все в природі абсолютно. Дитина і груди – це єдина система. Є різні періоди потреби, це як еволюція.

Коли дитина тільки народжується дитина постійно біля грудей, тому що груди для неї – безпека. Не їжа, а первинно – безпека. Груди допомагають дитині легше пройти адаптацію, груди допомагають декомпенсації, розвивають мозкову діяльність. Тому вона постійно біля грудей перший час. І пам'ятаємо, що вона ще нетямуща, почуття голоду такого яскравого у неї ще немає. Тому важливо її будити, не давати спати більш як 3 години. Потім її потрібно активізовувати. Для цього дитину роздягаємо, щоб наблизити її до природних умов. Одягнена чи закутана – їй тепло, вона відчуває себе ніби в утробі. А там смоктати не треба було. Коли роздягнути малюка – він відчуває дискомфорт, прохолоду, починає проявляти активність, смоктати. Потім, втомившись, наївшись, наспілкувавшись, він готовий відпочивати. І так перший місяць.

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Через 4-6 тижнів після пологів дитина починає агукати, посміхатися, тягнути ручки до мами. Тут вже у неї з'являються відчуття голоду і насичення. Дітки починають вже сприймати груди в більшості як їжу. Засіб спілкування для неї вже – ручки, посмішка, ваш голос. Через деякий час, з кожним віком, періодом, дитина робить все більші проміжки між прикладаннями до грудей. І до рочку вони вже їдять тверду їжу, а груди – як десерт, знеболювання, спілкування, прилив любові. Таким чином, не втручаючись в грудне вигодовування, у нас проблем не виникає. Труднощі можуть з'явитися, коли починаємо втручатися – одягаємо стримуючий бюстгальтер, не годуємо, вважаючи, що дитина не хоче, не прокидається.

Коли ми йдемо за дитиною – ми допомагаємо їй в адаптації до нашого світу, формуванні її психічного здоров'я. А це дуже крутий фундамент, тому що місто дає безліч стресових ситуацій.



Американська акторка Кікі Валентайн підтримує грудне вигодовування. Фото Getty Images

Спосіб життя та годування грудьми

Який мамин раціон при грудному годуванні?

Він ніяк не змінюється. Ви їсте те, що і раніше – різноманітну їжу, п'єте водичку. Єдине – не зловживати молочними продуктами і чистим коров'ячим молоком. Перші місяці бажано замінити рослинним молоком, без вмісту лактози, в ту ж каву або какао.

А годування і алкоголь, і куріння?

Ми всі дорослі люди і розуміємо, що і алкоголь, і куріння є небезпечними для дитини. Але ми самі приймаємо рішення. Є мами, які вживають і алкоголь, і курять, при цьому годують грудьми. Я не можу сказати, що це погано чи добре. Це просто вибір цих людей.

Але сто відсотків це краще, ніж годувати штучною сумішшю. На таке багатство, яке знаходиться в грудному молоці, не можна нічим вплинути, щоб це було так погано, як суміш.

Годування груддю займає тривалий період. А в сучасних реаліях мамі треба виходити на роботу. Як поєднати?

У перший місяць мало кому відразу треба виходити на роботу. А в півроку дитина – це вже самодостатня особистість. У неї вже з'являється дорослий стілець. І є гаджети – можна зціджувати груди, зберігати в контейнерах молочко, можна передавати з роботи. У мене є багато мам, яким я допомагала налагодити лактацію, і це – абсолютно нормально працювало.

Тобто – перші місяці важливі, а потім можна пристосуватися?

Так. Перші два-три місяці – це і для жінки важливо, це відновлення, і для дитини – це контакт, адаптація. А далі – можна домовлятися з дитиною. Вона все розуміє.

Така неймовірна річ, як лактація у жінки, яка не народжувала.

Це називається індукційна лактація. Так, це можливо. У мене є досвід роботи з такими жінками, коли народжує мама сурогатна, а біологічній мамі ми налагоджуємо лактацію. Або коли усиновлюють дитину до 3-х місяців – теж можливо розвинути лактацію, без застосування гормонів – просто бажання годувати і часте прикладання до грудей.

Це теж магія якась.

Це старе забуте. Раніше так і було. Були годувальниці, які годували чужих дітей. Були бабусі, які годували онуків, бо діти їхали на заробітки.

Відлучаємо від грудей

Ще одна непроста тема – як відучити дитину від грудей. Коли це робити?

ВООЗ рекомендує годувати до 2 років. Але годування грудьми – це добровільний процес, приємний мамі і малюкові.

Я рекомендую закінчувати грудне вигодовування, коли мамі воно перестає приносити задоволення. Якщо вона відчуває роздратованість, невдоволення.

Але тут ще є питання з психології – чи дійсно це грудне вигодовування їй некомфортне. Тому поспілкувавшись з мамою, ми з'ясовуємо це. І якщо причина дійсно в грудному вигодовуванні – починаємо поступове зниження кількості годувань. Молоко приходить протягом місяця в залежності від попиту. Якщо все менший попит – менша й пропозиція. Це правильне завершення, немає травматизації ні мами, ні дитини.

А якщо дитині вже близько двох років, мама годує її тільки на ніч, але без цього дитина відмовляється засинати?

Є дуже багато технік. Одна з них – метод відстрочки, коли мама, дотримуючись всіх ритуалів перед сном, говорить дитині – мені потрібно, наприклад, білизну перебрати у ванній. Дитина приходить, перевіряє, турбується. А мама хвилин 15 перебирає цю білизну. Якщо вона дочекалася – мама йде її годує. І так три рази. На четвертий раз дітки вже не приходять, чекають на маму в ліжечку, а потім просто засинають. Це один з варіантів.

А вже в три роки з дитиною можна домовитися. Наклейки клеїти, завести календарик, коли ми відлучаємося від грудей.

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